PO麻生太郎合照 白議員挨酸「PO舊照取暖」

民眾黨主席黃國昌，訪日行程最後一天，一早率團參訪「東京都廳」，卻沒有見到東京都知事小池百合子。民眾黨主席 黃國昌 說:「日本主要的在野黨的參訪過程，不僅僅是我們所有青年團的成員，包括我自己對日本的政黨政治，有更深一層的了解。」

民眾黨訪日，被外界解讀是「碰軟釘子」，傳出前首相麻生太郎、東京都知事小池百合子都婉拒見面，但這張照片，又是怎麼一回事?

隨團的台北市議員陳宥丞，26號PO出與麻生太郎的合照，原來是2年前，和前主席柯文哲訪日的舊照，另一張照片，陳宥丞坐在自民黨總裁，高市早苗的辦公座位上，同樣惹議。

廣告 廣告

陳宥丞在高市早苗的辦公桌上拍照挨轟，不過陳宥丞反擊，這是很常態性的行為，不需要刻意曲解。（圖／TVBS）

台北市議員(眾) 陳宥丞 說:「自民黨總裁是，其實是邀請各國的來賓以及國會議員，共同在桌子上面一起合影，是一個非常常態性的行為。(特定人士)變成是見獵心喜，甚至呈現的是外交的井底之蛙，這樣的行為大可不必。」

痛批外界刻意操作，但被質疑PO舊照取暖，沒有回應。民進黨立委郭昱晴，就在社群平台上，PO出2個月前，和麻生太郎的合照，未免太酸，不過郭昱晴說，真的沒針對陳宥丞啦。立委(民) 郭昱晴 說:「我沒有，不要這樣誤會，因為其實我們9月，才跨黨派一起到日本，當然是因為是韓院長帶隊，所以包括民進黨、民眾黨，然後國民黨的委員，其實我們也是跨黨派去的。」

郭昱晴「恰巧」也PO麻生太郎合照，但本人說，沒有要酸陳宥丞。（圖／TVBS）

但對民眾黨而言是否也是警訊，因為被涉外人士點名見不到「親台政要」，民眾黨抗議，把國會議員擅自定義「非親台派」極度失禮，要外交部，給個說法。

立委(眾) 黃珊珊 說:「尊重當地的安排，這個不是誰見的到誰見不到，而是民眾黨從柯主席開始，我們每一個政黨主要領袖，都見到過。」外交部則回應，正值日本國會開議期間，行程需要配合日方，並非外交部或駐外館處所，就能決定。

更多 TVBS 報導

徐春鶯涉反滲透法、詐欺等罪遭收押 曾否認共產黨員身分

閉門羹？ 黃國昌訪日 傳麻生太郎婉拒拜會

曾列民眾黨不分區立委 徐春鶯涉詐欺遭羈押禁見

黃國昌與高市早苗「桌子」合影 綠酸：民眾黨不擅長與真人合照

