PO「谷立言與林佳龍」合照 AIT：討論強化堅若磐石美台的夥伴關係

政治中心／綜合報導

AIT臉書秀出谷立言與林佳龍會晤合照。（圖／翻攝自AIT臉書）

美國在台協會（AIT）今（8）日下午在臉書發文表示，AIT處長谷立言昨與外交部長林佳龍會晤，「期盼在新的一年，使美國、台灣與我們的全球夥伴一起邁向更安全、更強大、更繁榮的未來」。

AIT表示，昨天，AIT處長谷立言與外交部長林佳龍會晤，一同迎接2026年的開始，並討論如何進一步強化堅若磐石的美台夥伴關係。

AIT指出，兩人討論了外交與經濟領域的新倡議，期盼在新的一年，使美國、台灣與我們的全球夥伴一起邁向更安全、更強大、更繁榮的未來。

更多三立新聞網報導

近60％滿意賴清德外交表現！矢板明夫：台灣人清醒 再轟在野1事

民調／上任一年半 59.4%滿意賴政府外交表現、52.4%對台美關係有信心

藍白靠人數優勢聯手！吳釗燮助理涉共諜案 立院表決通過要求請辭下台

中國圍台軍演「美國務院表態了」 外交部：台海和平穩定是國際共識

