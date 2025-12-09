Pocky冬季限定巧克力被回收！格力高急聲明 台灣僅1批受影響可退貨

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

日本格力高針對其日本市場的部分批次產品，因巧克力與原有風味不同，未達其風味標準而宣布自主回收。格力高台灣分公司表示，這些產品沒有食品安全或法規不符合之疑慮，食用安全無虞。

而格力高台灣高度重視消費者的食用品質與權益，雖然目前台灣尚未接獲消費者對於風味的反映通報，但基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。

台灣受影響批次產品僅有一項，資訊如下：

【產品品名｜Pocky百奇 冬季限定巧克力棒】

【條碼｜4901005010529】

【賞味期限(有效期限)｜2026.6】

若購買到相同批次產品欲退貨，或對產品有任何疑問，格力高台灣分公司提醒，可聯繫格力高台灣客服中心0809-099-007。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

