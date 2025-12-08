Pocky出事了！ 固力果緊急召回600萬件商品

日本知名零食大廠江崎固力果今（8）日宣布，將自主回收約600萬件巧克力產品，包含超人氣的「Pocky巧克力棒」。（圖／翻攝自江崎固力果官網）





日本知名零食大廠江崎固力果今（8）日宣布，將自主回收約600萬件巧克力產品，包含超人氣的「Pocky巧克力棒」，原因是原料可可豆與香辛料一起存放時，香辛料的氣味轉移到了可可豆上，但固力果強調，並無食用安全問題。

綜合日媒報導，被回收的產品共有20個品項、約600萬個，包括Pocky巧克力（ポッキーチョコレート）、冬之即溶Pocky（冬のくちどけポッキー）、神戶烘焙巧克力之芳醇可可（神戸ローストショコラ＜芳醇カカオ＞）、精神平衡巧克力GABA（Mental Balance Chocolate GABA）、LIBERA等。

固力果表示，10月時有消費者反映「味道和平常不一樣」，展開調查後，發現巧克力產品的主要原料「可可豆」，曾暫時與香辛料存放在同一個地方，香辛料的氣味因此轉移到可可豆上，導致風味改變，並無食用安全問題。

固力果強調，為防止類似事件再次發生，將重新檢視倉庫保管規範及檢查體制，徹底強化品質管理，感謝各位的協助與理解，在此致上最深的歉意。

