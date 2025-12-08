即時中心／潘柏廷報導

日本知名甜食「Pocky巧克力」受到不少台灣大小朋友的喜歡，但其公司江綺固力果（江崎グリコ）今（8）日在官網公布，因儲存巧克力原料「可可豆」曾與香辛料存放同一場所，導致氣味轉移至可可豆，雖直接食用不會造成食安疑慮，但公司仍宣布要在日本全國回收20項巧克力製品、共600萬的產品。

江綺固力果今日在官網表示，因發現其製造與販售的「Pocky巧克力」、 「Pocky極細」等在內，共20項巧克力產品中，有流通商品的風味與原本應有的味道不同，基於品質方針，決定對相關商品實施自主回收。

公司說明，當時儲存巧克力產品的主原料「可可豆」其物流倉庫進行改修工程期間，曾暫時將可可豆與香辛料存放在同一處所，導致香辛料的氣味轉移到可可豆上；公司也說，雖然相關產品可能會出現原本的巧克力製品中不會有的香辛料氣味，但直接食用並沒有安全上的問題。

因此，公司強調，對於給顧客及各販售店家造成的極大困擾，在此深表歉意，「未來為防止類似情況再次發生，我們將全面檢討倉庫儲存規範與檢查體制，徹底加強品質管理。懇請各位能夠理解並給予協助，謝謝」。

原文出處：快新聞／Pocky巧克力出事了！原料染這一味 日商緊急回收6百萬產品

