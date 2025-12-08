Pocky巧克力棒回收！格力果坦言「有異味」召回20品項 台灣也有1款

日本格力高宣布回收20款巧克力製品。翻攝格力高日本官網



日本食品大廠格力高（Glico）今（12/8）宣布，因部分巧克力產品出現異味，雖然食用安全無虞，但決定主動回收20品項，總計600萬件。台灣格力高稍早也公布，台灣受影響的品項及批號，將受理退貨。

日本格力高今在官網說明，10月中旬接獲消費者反映，「Pocky冬季限定巧克力棒」的味道與以往不同，即展開調查。

調查發現，巧克力原料的可可豆，因物流食庫翻新，暫放於另一個地點，同一空間還存放小茴香與丁香等香辛料，時間長達8個月，導致香辛料氣味滲入可可豆。

廣告 廣告

格力高指出，巧克力相關製品因此出現異常風味，但食用安全無虞，基於品質考量，決定回收20品項，包括經典的「Pocky巧克力棒」和「Pocky極細」等，賞味期限為2026年5月至10月間，共600萬件產品。

格力高表示，對於因此造成顧客和零售商的不便，深表歉意。今後將徹底審查倉庫儲存規則和檢驗體系，並採取一切可能的措施來確保品質控制，防止此類事件再次發生。

台灣格力高宣布回收品項為Pocky百奇「冬季限定巧克力棒」。翻攝格力高官網

台灣格力高稍早也宣布，目前雖未接獲消費者對於風味的反映，但基於一致的管理標準，將針對受影響的批次產品停止供貨及提供退貨。

台灣格力高說明，台灣這次受影響1款，品名為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」、「條碼｜4901005010529」、「賞味期限(有效期限)｜2026.6」，消費者若有疑問，可洽客服中心0809-099-007。

日本格力高回收細項如下：

1.

品名：ポッキーチョコレート

賞味期限：2026.5～8

條碼：4901005009158

2.

品名：ポッキー＜極細＞

賞味期限：2026.5～8

條碼：4901005009134

3.

品名：ポッキーチョコレート＜8 袋＞

賞味期限：2026.5～8

條碼：4901005010017

4.

品名：業務用ポッキーチョコレート

賞味期限：2026.5～8

條碼：4901005009172

5.

品名：景品用ポッキーチョコレート

賞味期限：2026.5～8

條碼：4901005009196

6.

品名：販売促進用ポッキーチョコレート

賞味期限：2026.5～8

條碼：無

7.

品名：冬のくちどけポッキー

賞味期限：2026.6～8

條碼：4901005010529

8.

品名：冬のくちどけポッキー＜ふぞろい品＞

賞味期限：2026.6～9

條碼：4901005186965

9.

品名：ジャイアントポッキー

賞味期限：2026.7～8

條碼：4901005512733

10.

品名：ジャイアントドリームポッキー

賞味期限：2026.8～9

條碼：4901005565876

11.

品名：ポッキー女神のルビー

賞味期限：2026.8

條碼：4901005512757

12.

品名：ポッキー大人の琥珀

賞味期限：2026.8

條碼：4901005512740

13.

品名：神戸ローストショコラ＜芳醇カカオ＞

賞味期限：2026.5～9

條碼：4901005004788

14.

品名：神戸ローストショコラ＜ゴーフル＞

賞味期限：2026.7～8

條碼：4901005004771、4901005008151

15.

品名：メンタルバランスチョコレート GABA＜ビター＞

賞味期限：2026.7～8

條碼：4901005109803

16.

品名：メンタルバランスチョコレート GABA＜ミルク＞

賞味期限：2026.7～8

條碼：4901005109797

17.

品名：メンタルバランスチョコレート GABA ミルク＜小袋＞

賞味期限：2026.7～9

條碼：49660272

18.

品名：メンタルバランスチョコレート GABA フォースリープ＜甘さひかえめビター＞

賞味期限：2026.6～8

條碼：4901005501942

19.

品名：LIBERA＜ビター＞

賞味期限：2026.8～10

條碼：4901005500655

20.

品名：LIBERA＜ミルク＞

賞味期限：2026.7～10

條碼：4901005500068

更多太報報導

紅牛、魔爪「越來越多孩子在喝」！王婉諭示警能量飲非同小可：英韓已禁止

台灣芭樂前進歐洲被秒殺 這國最愛吃「年砸1.5億狂掃1823公噸」

生肉不要洗！小心變「細菌噴霧器」恐引發敗血症 醫揭4大處理原則