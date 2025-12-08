Pocky巧克力棒回收！格力果坦言「有異味」召回20品項 台灣也有1款
日本食品大廠格力高（Glico）今（12/8）宣布，因部分巧克力產品出現異味，雖然食用安全無虞，但決定主動回收20品項，總計600萬件。台灣格力高稍早也公布，台灣受影響的品項及批號，將受理退貨。
日本格力高今在官網說明，10月中旬接獲消費者反映，「Pocky冬季限定巧克力棒」的味道與以往不同，即展開調查。
調查發現，巧克力原料的可可豆，因物流食庫翻新，暫放於另一個地點，同一空間還存放小茴香與丁香等香辛料，時間長達8個月，導致香辛料氣味滲入可可豆。
格力高指出，巧克力相關製品因此出現異常風味，但食用安全無虞，基於品質考量，決定回收20品項，包括經典的「Pocky巧克力棒」和「Pocky極細」等，賞味期限為2026年5月至10月間，共600萬件產品。
格力高表示，對於因此造成顧客和零售商的不便，深表歉意。今後將徹底審查倉庫儲存規則和檢驗體系，並採取一切可能的措施來確保品質控制，防止此類事件再次發生。
台灣格力高稍早也宣布，目前雖未接獲消費者對於風味的反映，但基於一致的管理標準，將針對受影響的批次產品停止供貨及提供退貨。
台灣格力高說明，台灣這次受影響1款，品名為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」、「條碼｜4901005010529」、「賞味期限(有效期限)｜2026.6」，消費者若有疑問，可洽客服中心0809-099-007。
日本格力高回收細項如下：
1.
品名：ポッキーチョコレート
賞味期限：2026.5～8
條碼：4901005009158
2.
品名：ポッキー＜極細＞
賞味期限：2026.5～8
條碼：4901005009134
3.
品名：ポッキーチョコレート＜8 袋＞
賞味期限：2026.5～8
條碼：4901005010017
4.
品名：業務用ポッキーチョコレート
賞味期限：2026.5～8
條碼：4901005009172
5.
品名：景品用ポッキーチョコレート
賞味期限：2026.5～8
條碼：4901005009196
6.
品名：販売促進用ポッキーチョコレート
賞味期限：2026.5～8
條碼：無
7.
品名：冬のくちどけポッキー
賞味期限：2026.6～8
條碼：4901005010529
8.
品名：冬のくちどけポッキー＜ふぞろい品＞
賞味期限：2026.6～9
條碼：4901005186965
9.
品名：ジャイアントポッキー
賞味期限：2026.7～8
條碼：4901005512733
10.
品名：ジャイアントドリームポッキー
賞味期限：2026.8～9
條碼：4901005565876
11.
品名：ポッキー女神のルビー
賞味期限：2026.8
條碼：4901005512757
12.
品名：ポッキー大人の琥珀
賞味期限：2026.8
條碼：4901005512740
13.
品名：神戸ローストショコラ＜芳醇カカオ＞
賞味期限：2026.5～9
條碼：4901005004788
14.
品名：神戸ローストショコラ＜ゴーフル＞
賞味期限：2026.7～8
條碼：4901005004771、4901005008151
15.
品名：メンタルバランスチョコレート GABA＜ビター＞
賞味期限：2026.7～8
條碼：4901005109803
16.
品名：メンタルバランスチョコレート GABA＜ミルク＞
賞味期限：2026.7～8
條碼：4901005109797
17.
品名：メンタルバランスチョコレート GABA ミルク＜小袋＞
賞味期限：2026.7～9
條碼：49660272
18.
品名：メンタルバランスチョコレート GABA フォースリープ＜甘さひかえめビター＞
賞味期限：2026.6～8
條碼：4901005501942
19.
品名：LIBERA＜ビター＞
賞味期限：2026.8～10
條碼：4901005500655
20.
品名：LIBERA＜ミルク＞
賞味期限：2026.7～10
條碼：4901005500068
更多太報報導
紅牛、魔爪「越來越多孩子在喝」！王婉諭示警能量飲非同小可：英韓已禁止
台灣芭樂前進歐洲被秒殺 這國最愛吃「年砸1.5億狂掃1823公噸」
生肉不要洗！小心變「細菌噴霧器」恐引發敗血症 醫揭4大處理原則