Pocky巧克力棒有異味！日本召回600萬盒公開道歉 台灣格力高回應了

Pocky百奇巧克力棒是許多民眾熟悉的日本零食，不過日本食品大廠格力高今（8）日公開道歉，宣布召回百奇巧克力棒、百奇極細巧克力棒等20種巧克力產品。格力高說明，因巧克力與原有風味不同，未達其風味標準而宣布自主回收，食用安全無虞。台灣格力高也在臉書粉專證實召回消息。

格力高在公司官網發布道歉與產品召回公告，稱公司發現生產和銷售的百奇巧克力棒、百奇極細巧克力棒等20種巧克力產品，部分商品口味與原本風味不同，根據公司品質準則，決定自主回收相關商品。

廣告 廣告

格力高說明，問題原因在於貯存巧克力原料可可豆的物流倉庫，倉庫進行改裝工程期間，曾將可可豆和辛香料（調味香料）存放於同一場所，導致辛香料的味道附於可可豆上，影響可可豆風味，因此相關產品可能出現原本沒有的辛香料味道，但沒有任何食安問題。

格力高列出問題巧克力品項，都是有效期限2026年5月至10月的商品，內容包括百奇巧克力棒、百奇極細巧克力棒、冬季限定巧克力棒、巨人可可棒等20種，預計回收約600萬個產品，民眾可透過官網的商品回收單填寫相關資訊，並由宅配業者前往收取問題商品。

格力高強調，對於顧客、銷售通路帶來的重大不便，公司深表歉意，未來為了避免發生類似情況，將重新檢討倉庫保存規範及檢驗機制，全力落實品質管理。

格力高台灣提到，雖然目前台灣尚未接獲消費者對於風味的反映通報，但基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。

台灣受影響批次產品資訊如下：

【產品品名｜Pocky百奇 冬季限定巧克力棒】

【條碼｜4901005010529】

【賞味期限(有效期限)｜2026.6】

若您購買到相同批次產品欲退貨，或對產品有任何疑問，歡迎聯繫格力高台灣客服中心0809-099-007，我們很樂意為您服務。

* 格力高台灣客服中心服務時間：週一～週五 9:00-18:00（國定例假日、春節、不可抗力因素台北市政府發佈不上班之情況則不提供服務。）

更多中時新聞網報導

從臨床到醫管 洪芳明不忘初心

董事長吳永吉首發個專 譜礦工父子情

保健》3高腰圍粗 代謝症候群找上醫生