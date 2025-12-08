Pocky巧克力棒風味異常！公司急回收6百萬件商品 退貨方式出爐

日本江崎格力高（Ezaki Glico）今天（8日）宣布，將自主回收約600萬個巧克力產品。（圖／翻攝自江崎格力高官網）

日本江崎格力高（Ezaki Glico）今天（8日）宣布，將自主回收約600萬個巧克力產品，包括知名棒狀零食「百奇巧克力（Pocky Chocolate）」等20個品項，原因是產品風味可能與原本不同，但食用安全性不受影響。回收範圍涵蓋有效期限至明年5月以後的產品，除Pocky外，還包括「神戶烘焙巧克力〈芳醇可可〉」及「LIBERA〈苦味〉」等。

《讀賣新聞》報導，江崎格力高表示，此次風味異常是由於存放巧克力原料可可豆的物流倉庫，在整修工程期間曾暫時與其他香辛料一起存放，導致香辛料氣味滲入可可豆。經消費者反映後，公司證實相關問題，隨即展開自主回收。

廣告 廣告

報導指出，回收方式包括現場退貨，消費者退回產品後，公司將寄送相當於商品價值的禮品卡（QUO卡）作為補償。另外，消費者也可透過江崎格力高專用受理網站或客戶服務中心「商品回收係」進行退貨或查詢。

江崎格力高強調，回收產品雖存在風味異常，但不影響食用安全，呼籲消費者可安心退換或繼續食用，以保障消費者權益並維護品牌信譽。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

娛樂報報／筋肉媽媽不畏寒短袖上街 等紅燈結實身材藏不住

宥勝爆醜聞被傳婚變 慈惠認已搬新家「展開新生活」：最圓滿的結束

快訊／棒棒堂小煜突宣布離婚！ 結束5年婚姻：換更舒服方式陪伴