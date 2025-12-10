Pocky巧克力棒「味道出包」！2款台灣召回，有效期限曝光…日本自主回收600萬件，怎麼發現走味

日本食品大廠「江崎グリコ」（江崎格力高）近日宣布，因巧克力風味未達標準，自主回收20款巧克力產品、共約600萬件商品，其中包含台灣人也熱愛的「Pocky巧克力棒」。 食藥署周二（12/9）表示，經查進口紀錄，國內有4家業者、2產品受影響，分別為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」、「固力果 8袋可可風味棒」，共4批次，已要求下架回收。若已購買者，可聯繫產品標示上的廠商確認。 格力高台灣子公司則回應，儘管目前台灣尚未接獲消費者反映風味問題，但基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。

Pocky味道變了！日本「江崎格力高」發道歉聲明

綜合日本TBS、產經新聞、朝日新聞報導，江崎格力高近日自主召回，包含「Pocky巧克力棒」在內的20個品項，約600萬件商品。

江崎格力高發布道歉聲明並表示，有消費者在10月中旬反映，「冬季限定巧克力棒」的味道跟平常不一樣。

爾後，公司又陸續收到多起類似指摘，便開始進行調查，發現作為巧克力製品主要原料的可可豆，在物流倉庫進行翻修期間，被暫時跟香辛料（小茴香、丁香）存放在一起，導致香辛料的香氣轉移到可可豆上，造成產品風味改變。

江崎格力高強調，雖然部分產品可能帶有原本不該出現的香辛料風味，但食用上沒有安全性的問題。不過，基於品質疑慮，公司主動召回受影響的產品，給消費者和零售商帶來不便，深表歉意。

江崎格力高承諾，今後將竭盡所能加強品質控制，包括審查倉庫儲存規則和檢驗體系，以防止類似事件再次發生。

格力高台灣子公司回應



格力高台灣子公司發布聲明，格力高台灣高度重視消費者的食用品質與權益，雖然目前台灣尚未接獲消費者對於風味的反映通報，但基於一致的管理標準，格力高台灣將針對受影響的批次產品，主動進行產品供應調整，停止該批次產品的供貨，並提供退貨的機制。

由台灣格力高進口的受影響批次產品僅有一項，資訊如下：

產品品名：Pocky百奇 冬季限定巧克力棒



條碼：4901005010529



賞味期限(有效期限)：2026.6

台灣格力高表示，若購買到相同批次產品欲退貨，或對產品有任何疑問，歡迎聯繫格力高台灣客服中心0809-099-007。

食藥署：國內4家業者有進口，2項產品受影響

食藥署食品組簡任技正廖姿婷表示，此次事件為日本業者自主回收，是原料可可豆與香辛料儲存於同一場所，而受香辛料氣味影響原有風味。

食藥署經查邊境報驗紀錄，共計4家輸入業者有報驗紀錄，總計2項產品、4批次，共計2197.77公斤受影響：

第一項為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，有效日期2026年6月。

第二項為「固力果 8袋可可風味棒」，有效日期2026年7月、2026年6月、2026年5月。



食藥署表示，食藥署已通聯輸入業者應配合日本原廠要求回收案內產品。若已購買對應產品，可聯絡產品標示上的負責廠商確認。

食藥署指出，依《食品安全衛生管理法》第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品安全，並於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。​





