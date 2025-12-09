「Pocky巧克力棒」風味異常下架 食藥署公布2產品召回

日本知名零食品牌江崎固力果（江崎グリコ）8日緊急宣布，主動召回旗下600萬件商品。（圖／翻攝自Glico格力高官網）

日本江崎格力高（江崎グリコ，Ezaki Glico）於昨（8）日宣布自主回收約600萬個巧克力產品，包括知名零食「Pocky巧克力棒」等20個品項。對此，食藥署今（9）日表示，經查國內共4家業者有進口紀錄，共計2產品，已要求業者配合日本原廠要求回收；民眾若已購買對應產品，可聯絡產品標示上的負責廠商確認。

江崎格力高主動召回旗下20款巧克力製品、總計約600萬件商品，主因為物流倉庫整修工程期間，暫時將存放巧克力主要原料可可豆的倉庫，與其他香辛料存放於同一區域，導致香辛料氣味滲透至可可豆中，使消費者在食用相關巧克力製品時，可能會嚐到與正常商品有明顯差異的風味。

經消費者反映後，江崎格力高證實相關問題，並展開自主回收。同時強調，回收產品雖存在風味異常，但不影響食用安全，呼籲消費者可安心退換或繼續食用，以保障消費者權益並維護品牌信譽。

而衛福部食藥署食品組簡任技正廖姿婷對此說明，經查邊境報驗紀錄，台灣共4家業者進口2項、4批次約2197.77公斤產品。第一項為「Pocky百奇 冬季限定巧克力棒」，有效日期2026年6月；第二項為「格力高*8袋可可風味棒」，有效日期2026年7月、2026年6月、2026年5月。

廖姿婷指出，食藥署已通聯輸入業者應配合日本原廠要求回收案內產品，民眾若已購買對應產品，可聯絡產品標示上的負責廠商確認。

食藥署提醒，依據食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品安全，並於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。

