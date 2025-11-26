POCO F8系列登場！潛望長焦＋2k螢幕台灣同步開賣
【記者趙筱文／台北報導】POCO宣布發表全新F8 Series，兩款新機F8 Ultra、F8 Pro從效能、相機到聲學全面升級，最大亮點包括首度搭載Snapdragon8Elite Gen5處理器、與Bose合作調音的2.1聲道三喇叭系統，以及POCO首次導入的5倍潛望長焦鏡頭。台灣市場將於今（27）日同步開賣，首發祭出1,000元折扣。
F8 Ultra定位系列最強，採用台積電3nm製程的Snapdragon8Elite Gen5處理器，官方宣稱效能較前代提升20%，安兔兔跑分上看390萬分；並加入VisionBoost D8獨顯晶片提升遊戲HDR與細節表現。F8 Pro則搭載Snapdragon8 Elite，同樣鎖定高效能遊戲需求。
聲音是這代最大的外型外之外的亮點。F8 Ultra與Bose合作，搭載三喇叭2.1聲道配置，包括上下對稱1115F喇叭及大尺寸1620重低音，主打更厚實的低頻與立體音場；F8 Pro則配備雙1115F喇叭，支援自訂音色調整。
影像方面，F8 Ultra首度導入5000萬畫素5倍潛望長焦，主鏡頭採用光影獵人950感光元件，搭配5000萬畫素超廣角，瞄準跨距拍攝需求。F8 Pro則採5000萬主鏡頭、光影獵人800感光元件，並加入60mm長焦與無損五焦段，讓中距離拍攝更實用。
F8 Series採用120Hz HyperRGB AMOLED，全RGB排列帶來更細緻文字與更準確色彩。亮度最高可達3500nits，最低1nits，並通過TÜV Rheinland三項護眼認證。Ultra採6.9吋大螢幕，Pro為6.59吋，強調輕巧手感。
電量部分F8 Ultra配備系列最大6500mAh電池，支援100W快充、50W無線快充與反向充電；F8 Pro則為6210mAh，同樣支援100W快充。兩款皆提供智慧充電功能，能在系統與電池間調整電力分配。
F8 Ultra提供牛仔藍、黑色，16GB+512GB定價23,999元、12GB+256GB定價21,999元；F8 Pro提供鈦銀、藍、黑三色，12GB+512GB定價17,999元、12GB+256GB定價16,999元。11月27日至12月12日購入可享新機直降1,000元。
