POCO F8 系列登場 首發 Snapdragon 8 Elite Gen 5、5 倍潛望長焦與 HyperRGB AMOLED 螢幕全面升級

POCO 在峇里島舉行發表會，推出全新的 POCO F8 系列。這次的更新明顯比過往更全面，從處理器、音效、螢幕到相機都做出大幅調整，企圖在年底手機市場競爭激烈的時段中搶佔能見度。台灣市場同步宣布於十一月二十七日開賣，首銷期間購機可直接少一千元，延續品牌向來以高規格配上較親民售價的策略。

這一代最受關注的亮點之一，是 POCO 首次與 Bose 合作。F8 Ultra 配備三顆喇叭組成的二點一聲道系統，並加入大型重低音喇叭，在手機有限的空間內算是相當少見的做法。不論是看影集、聽音樂，或在遊戲中辨識腳步方向，聲音層次比以往更容易被察覺。F8 Pro 雖然沒有重低音喇叭，但仍採用上下對稱配置，使整體音場更乾淨明確。

外型設計也加入新的元素。F8 Ultra 使用牛仔藍科技皮材質，呈現丹寧布般的紋理，同時具備抗髒汙與不易黃化的特性。F8 Pro 則以玻璃冷雕工藝帶出近似玉石的透亮質感。手機外觀這幾年趨於相似，POCO 選擇透過材質讓兩款新機各自形成辨識度，讓不同喜好的人能找到更符合自己風格的選項。

效能依舊是 F 系列的重點。F8 Ultra 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen 5，採用台積電三奈米製程，CPU 由兩顆高速核心與六顆效能核心組成。官方表示效能比上一代提升約兩成，安兔兔跑分突破三百九十萬。搭配 VisionBoost D8 獨顯晶片，在高解析度內容與 HDR 遊戲場景中能更穩定地處理畫面。F8 Pro 亦採用同系列處理器，日常使用與高負載遊戲都能保持順暢。

續航同樣迎來明顯拉升。F8 Ultra 配備六千五百毫安時電池，是 F 系列至今最大容量，並支援一百瓦快充、五十瓦無線快充與反向充電。F8 Pro 則採用六千兩百一十毫安時電量，同樣支援一百瓦快充。智慧充電功能可根據不同使用情況調整供電方式，降低長時間遊戲或充電時對電池壽命的影響。

螢幕部分首次導入 HyperRGB AMOLED，採用完整 RGB 子像素排列，畫面細節與文字呈現更清楚。兩款最高亮度均達三千五百 nits，無論在烈日下滑手機或在昏暗環境中追劇，都能自動調整到適合的亮度。同步通過低藍光、無頻閃與節律友好等認證，長時間使用時眼睛的負擔相對減輕。F8 Ultra 採用六點九吋大螢幕，適合追劇與遊戲；F8 Pro 為六點五九吋，在攜帶與握持上更輕鬆。

影像系統則補上過去較薄弱的長焦能力。F8 Ultra 具備五千萬像素主鏡頭，採用大型感光元件，並加入五倍潛望式長焦鏡頭，能在遠拍場景中保持更高清晰度。超廣角鏡頭同樣達到五千萬像素，從風景到聚會合照都能一次收錄。F8 Pro 採用五千萬像素主鏡頭與六十毫米長焦鏡頭，再搭配無損五焦段，街拍、展場或收藏細節都能有更穩定的呈現。

台灣將於十一月二十七日正式開賣 F8 Ultra 與 F8 Pro。兩款皆享有首銷一千元折扣，並搭配延長保固、螢幕維修、影音服務序號以及多種加購優惠。小米商城也針對學生、新用戶與老機升級提供不同折扣方案，並搭配免息分期，試圖讓不同族群都能更容易入手。

