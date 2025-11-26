POCO在峇里島舉行國際發表會宣布全新旗艦POCO F8系列，並且確定正式引進台灣市場。此次F8系列以全方位「Buff疊加」之姿登場，不僅在效能上由POCO F8 Ultra導入Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，更在影音體驗上與Bose聯手調音，並且首度導入5倍潛望長焦鏡頭。

POCO F8系列亮相，Ultra版搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5與5倍潛望長焦、攜手Bose調音

Redmi K90 Pro Max國際版變身，設計微調更「POCO」

值得注意的是，POCO F8 Ultra本質上即為今年10月下旬在中國市場揭曉的Redmi K90 Pro Max。雖然兩者在核心硬體規格上幾乎如出一轍，但POCO針對國際市場的使用偏好，在設計細節上進行了調整，軟體層面也預載了針對全球用戶調整的Xiaomi HyperOS 3國際版介面。

Snapdragon 8 Elite Gen 5加持，安兔兔破390

POCO F8 Ultra搭載與小米17系列相同的Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，官方宣稱安兔兔跑分突破390萬，搭配 VisionBoost D8獨顯晶片，即便是《鳴潮》這類高負載開放世界手遊也能輕鬆駕馭。

標準版POCO F8 Pro則搭載Snapdragon 8 Elite處理器，同樣具備台積電3nm製程優勢，滿足多數玩家需求。

POCO F8系列亮相，Ultra版搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5與5倍潛望長焦、攜手Bose調音

攜手Bose調音，Ultra版採2.1聲道、三喇叭設計

音效方面，POCO首次找來音響大廠Bose聯合調音。POCO F8 Ultra更是下重本配置了3顆喇叭，構建出2.1聲道立體聲系統 (上下對稱超線性喇叭 + 重低音喇叭)，強調低頻與音場層次的提升。

POCO F8系列亮相，Ultra版搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5與5倍潛望長焦、攜手Bose調音

影像大躍進：5倍潛望、60mm長焦入列

攝影能力是此次升級最有感的部分。

POCO F8 Ultra：主鏡頭採用與小米17相同的光影獵人950感光元件，並且首度導入5000萬畫素5倍潛望長焦鏡頭，以及5000萬畫素超廣角鏡頭。

POCO F8 Pro：搭載5000萬畫素光影獵人800主鏡頭，並且支援60mm長焦鏡頭與無損五焦段變焦。

POCO F8系列亮相，Ultra版搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5與5倍潛望長焦、攜手Bose調音

HyperRGB螢幕與F系列最大電量

螢幕方面，POCO F8系採用媲美2K解析度的120Hz POCO HyperRGB AMOLED顯示面板，強調每個子像素皆具備完整RGB排列，峰值亮度達3500 nits。而Ultra版採用6.9吋螢幕設計、Pro版則為6.59吋。

續航力也再創新高，F8 Ultra內建6500mAh電池容量，F8 Pro也有6210mAh。兩者均支援100W有線快充與22.5W反向快充，Ultra版更額外支援50W無線快充。

軟體部分則支援跨蘋果生態系連接操作，並且整合iPASS一卡通虛擬卡至Google錢包。

POCO F8系列亮相，Ultra版搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5與5倍潛望長焦、攜手Bose調音

上市資訊

POCO F8系列將於11月27日上午10點起在台開賣，首銷期間至12月12日可享購機現折新台幣1000元優惠。

• POCO F8 Ultra (牛仔藍/黑)：12GB記憶體與256GB儲存容量版本售價為新台幣21999元，16GB記憶體與512GB儲存容量版本售價為新台幣23999元

• POCO F8 Pro (鈦銀/藍/黑)：12GB記憶體與256GB儲存容量版本售價為新台幣16999元，16GB記憶體與512GB儲存容量版本售價為新台幣17999元

