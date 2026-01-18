Podcast內容被酸「低俗沒深度」 薔薔火大反擊：我明明就會三字經

【緯來新聞網】女星薔薔個性直爽、有話直說，吸引一票粉絲追隨，除了主持節目外，也經營YouTube頻道與Podcast「薔栗膠」，然而有網友卻認為，薔薔的Podcast很沒料，「俗氣的味道都遮不住」，引發討論話題。對此，薔薔本人也親上火線回擊，表示會繼續自己想堅持的事物。

薔薔的Podcast「薔栗膠」被網友酸很低俗。（圖／翻攝自林嘉凌 薔薔Maze臉書）

有網友在Threads發文表示，以前覺得薔薔很好笑、上節目很敢言很衝，YouTube頻道還算是很真實的呈現自己，但跨足Podcast發現一點料都沒有，「好難聽的訪談，瞬間很倒彈，沒有讀書的味道直接飄出來」，而且現在加入節目主持也一樣，俗氣的味道都遮不住，認為人要知道自己幾兩重，要懂得藏拙。



對此，薔薔昨（17日）晚在社群PO影片，提到被說Podcast沒深度、低俗、沒念書，直接回嗆：「我從小就是立志不念書」，認為每個人的志向不一樣，她大學只念2天就不念了，因為很早就知道自己要的是什麼，怒嗆「我為什麼要有深度？深度是X小」，接著背出一長串的三字經，更透露高中作文比賽都是全校前3名，最會寫小書和編織故事，是行萬里路的人。

薔薔解釋，自己從小就是立志不念書。（圖／翻攝自林嘉凌 薔薔Maze臉書）

薔薔進一步說明，她是用自己的人生經驗當成學習的課程，因為每人各有命，但她不想跟其他人一樣，直言每個人都要念書以及考第1名的道理，從國小就無法理解，「我的頻道就叫薔栗膠，薔栗膠聽起來像念書的頻道嗎？你是頭殼撞到壞掉」。



薔薔舉例，假如她要學英文，不會在課本上學，而是親自到當地與外國人對談，「我有我自己想要堅持下去的東西，不管你怎麼說，我還是要繼續行我的萬里路」。

