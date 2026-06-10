Podcast開講社會勞動政策並宣導反賄選 士檢檢察長王以文前進淡水大外宣

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士檢檢察長(左2)王以文前往淡水參加Podcast節目開講，不忘宣導反賄選。士檢提供

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士林地檢署檢察長王以文今赴見證百年前淡水開港歷史的「淡水文化園區」參與淡水社區大學《淡水好玩意》節目錄影，深切指出「易服社會勞動」讓輕罪者不與家庭分離，能持續留在家中、維持既有的工作，在熟悉的社區裡用行動回饋社會，這不僅是刑罰，更是溫暖的包容，讓司法與社區更貼近。

此外，為因應即將於今年 11 月 28 日舉行的地方公職人員選舉，王以文在節目中也特別強調，今年「選舉查察」的核心重點為防制賄選與暴力、嚴查選舉賭盤、打擊假訊息以及阻絕境外勢力介入選舉，需要全民一起守護，共同看緊選風，國家的未來才會有堅實的保障。

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為使「易服社會勞動」及毒品犯尿液採驗制度更臻健全，並有效杜絕弊端，高檢署今天也派出檢察官鄧定強帶隊，率領相關同仁前往士林地檢署進行業務督核，並在王以文及士林榮譽觀護人協進會洪良鑑理事長陪同下，一行人實地瞭解淡水文化園區內勞動人執行情形，王以文一行人也特別感謝園區協力推動社會勞動制度，提供勞動人用勞力回饋社會的機會。

由於「淡水文化園區」不但是承載工業遺址風華的市定古蹟，更是北台灣著名的文化景點，走進園區，宛如踏入時光隧道，獨具美感的紅磚牆及寧靜復古的氛圍，與附近熙攘的淡水老街截然不同。園區許瑜蓁祕書表示，因園區占地廣大，維護不易，長期面臨人力吃緊的困境；近年透過向地檢署申請社會勞動人力，協助環境整潔維護，有效舒緩人力不足，也讓古蹟得以維持最佳樣貌，透過與士檢合作也達到雙贏結果。

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