《Pokémon GO》10週年回歸臺南 帶動人流與觀光消費動能

〔記者邱巧貞／台北報導〕迎接《Pokémon GO》邁入10週年，全球大型實體活動 《Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南》 將於2月20日至22日重返臺南都會公園，活動主打白天與夜間雙重玩法升級，並透過城市漫步機制，讓全球訓練家深度認識臺南。

臺南市長黃偉哲昨(5)日表示，繼2018年 Pokémon GO首度選擇臺南都會公園作為專屬活動場域後，今年GO Tour再度回歸，活動規模與內容全面升級。主會場將打造三大主題棲息地，並設置高人氣寶可夢裝飾與見面會；夜間更首度推出「超級之夜」，讓玩家從白天到黑夜都能沉浸在遊戲體驗中。

根據官方網站資訊，本次活動日間主會場門票為新台幣818元。購票訓練家可於指定活動日，在臺南都會公園中遇見《Pokémon GO》首次登場的異色「蒂安希」，以及戴著卡魯穆帽子、莎莉娜帽子的限定造型皮卡丘。不同於以往僅限白天的活動形式，今年三天夜晚首度加開「超級之夜」，玩家需另加購新台幣529元的夜間加值票，即可在燈光與聲景營造的夜間氛圍中遊玩，並欣賞現場表演與獲得專屬活動贈品。

此外，持有門票的訓練家不僅能於主會場遊玩，亦可在臺南市區內進行遊戲體驗。若再加購新台幣500元的「城市漫步加值包」，即可獲得額外一天的遊戲時間，在活動期間任選其中一天，穿梭臺南各行政區，一邊探索城市風景、品嚐在地美食，一邊持續解鎖遊戲內容。

因活動期間適逢農曆春節連假，觀光旅遊局提醒，訓練家應及早預訂住宿並妥善安排行程。活動期間市府也將規劃接駁車直達臺南都會公園會場。

