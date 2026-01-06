Pokémon GO 10週年重回臺南 白天黑夜公園活動精彩

▲市長與遊戲開發公司代表合影。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】繼2018年Pokémon GO選擇臺南都會公園作為專屬活動場域後，2026的全球大型活動《Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南》也再度回來了！臺南市黃偉哲市長表示，2月20日至2月22日三天活動中，民眾除了可以在活動主會場臺南都會公園看到三大主題棲息地，還會有人氣滿滿的寶可夢的裝飾和寶可夢的見面會。而夜間也有首次規劃的「超級之夜」，讓民眾白天、黑夜都能體驗遊戲的樂趣。

遊戲官方網站也指出，本次活動主會場白天票價新臺幣818元，購票的訓練家可以在選擇的活動當日於主會場中，遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」、「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。而有別以往僅有的白天活動，活動三天的夜晚首次舉辦了「超級之夜」，民眾只要在購買白天票券同時，另外加購新臺幣529元的「超級之夜」加值入場券，就能獲得活動贈品，於夜間燈飾氛圍中遊戲體驗，以及欣賞精彩表演。

擁有門票的訓練家可以當日在主會場或臺南市內遊玩。另外，訓練家若是加買價值新臺幣500元「城市漫步加值包」，就會擁有額外一天的遊戲時間，盡情穿梭在全臺南各區中，一邊感受在地的文化、品嚐美食，還能持續體驗遊戲趣味！特別需要注意的是，「城市漫步加值包」必須搭配日間主會場票券一起購買，並且可任選三日活動中的其中一日暢玩臺南。

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，這次活動的精彩度有別以往，除了在臺南都會公園呈現三大主題棲息地：中央村莊、海岸研究所、山脈地帶外，夜間還有燈光與聲景。另外，觀光旅遊局也調查了一些活動期間的優惠商家，讓全球訓練家在臺南全區體驗遊戲同時，也可以用眼睛看美景、用心感受在地的文化人情味、用味蕾品嚐屬於臺南的味道。

因活動適逢農曆春節連假期間，觀光旅遊局特別提醒訓練家們及早訂房與安排行程，市府於活動期間也將規劃接駁車直達臺南都會公園會場，建議訓練家們多搭乘火車、公車、接駁車等公眾交通工具前往。

《Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南》宣傳影片https://drive.google.com/drive/folders/1gbHDWnxdxCohTmkP-uTrpsyvSPs9sEri?usp=drive_link

▲2026_Pokémon_GO_Tour_購買活動票券及超級之夜贈送一支手燈。