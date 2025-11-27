Pokémon GO卡洛斯票券開賣！臺南三天活動全面啟動

【記者趙筱文／台北報導】《Pokémon GO》宣布，全球玩家高度關注的《Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南》將於2026年2月20日至22日連續三天登場，活動預計吸引大量國內外訓練家前往臺南朝聖，踏入以卡洛斯地區為靈感打造的沉浸式冒險。官方也同步公開早鳥票資訊、特殊調查內容與城市玩法，宣告全城將再次被寶可夢熱潮點燃。

《Pokémon GO》表示，持有活動票券的玩家將在三天內有機會邂逅首次登場的「異色蒂安希」，以及可愛的「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」與「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。早鳥票建議售價為733元。

主會場「臺南都會公園」將打造三大主題棲息地，包括中央村莊、海岸研究所與山脈地帶，訓練家購票時可自行選擇起始區域。場內也會放置不同造型的「多麗米亞」補給站轉盤，完成限時調查即可讓牠變換新造型，每日需於台灣時間17:00前完成，是少見的造型變化機會，粉絲可得把握。

這次活動也打破以往框架，首次推出夜間限定的「超級之夜」。玩家可在夜間持續捕捉寶可夢，更能體驗官方規劃的夜間聲光感官內容，讓整體活動更加獨特。

除了主會場，活動期間全臺南市區也會開放探索內容。訓練家購買城市加值包後，最多可延長兩天體驗，邊抓寶邊深入台南歷史街區、美食文化，官方並建議玩家規劃至少「三天兩夜」的旅程，完整收集所有卡洛斯相關寶可夢。

現場也將限量販售「Pokémon GO Tour：卡洛斯」主題T恤，購買即可獲得兌換遊戲內同款服飾的禮品卡。商品僅限會場販售，無法預購，數量有限、售完為止。

由於活動恰逢農曆春節連假，官方提醒訓練家及早訂房與安排行程。臺南市政府也將在活動期間加開接駁車直達臺南都會公園，建議玩家多利用火車、公車與接駁車等大眾運輸工具入場，以免交通壅塞。

🟡「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動網站：https://pokemongo.com/zh%5FHant/gotour/tainan

限量版的「Pokémon GO Tour：卡洛斯」主題T恤。Niantic官方提供

2018 Pokémon GO Safari Zone台南活動畫面資料照 / 臺南市政府觀光旅遊局提供

