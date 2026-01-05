Pokémon GO重回台南 黃偉哲邀體驗全世界唯二盛會活動





繼2018年Pokémon GO選擇台南都會公園作為專屬活動場域後，2026的全球大型活動《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》再度回來了！台南市長黃偉哲5日邀請大家，在2月20日至22日三天活動期間來台南，除了可以在活動主會場台南都會公園看到三大主題棲息地，還有人氣滿滿的寶可夢的裝飾和寶可夢的見面會，夜間也有首次規劃的「超級之夜」，讓民眾白天、黑夜都能體驗遊戲的樂趣。

黃偉哲表示，2026年Pokémon GO在台南，這是全世界唯二的，一個是在洛杉磯，一個是在台南，也是台灣唯一、亞洲唯一的盛會活動，這次活動並非既有活動延續，而是一場全新體驗，歡迎全台灣各地，甚至來台灣過年的各國旅客都可以來到台南參與盛會。

廣告 廣告

黃偉哲強調，台南去年旅館新增將近1000個房間，目前觀光旅館業統計已有超過一萬七千個房間，也歡迎年輕朋友來台南露營，或選擇民宿、車露。此外，台南擁有米其林概念的餐廳有61家，歡迎大家來台南吃吃喝喝逛逛，吃得開心、玩得盡興，和寶可夢一起歡渡不一樣的春節。

遊戲官方網站指出，本次活動主會場白天票價新台幣818元，購票的訓練家可以在選擇的活動當日於主會場中，遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」、「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。

有別以往僅有的白天活動，活動三天的夜晚首次舉辦了「超級之夜」，民眾只要在購買白天票券同時，另外加購新台幣529元的「超級之夜」加值入場券，就能獲得活動贈品，於夜間燈飾氛圍中遊戲體驗，以及欣賞精彩表演。擁有門票的訓練家可以當日在主會場或台南市內遊玩。

另外，訓練家若是加買價值新台幣500元「城市漫步加值包」，就會擁有額外一天的遊戲時間，盡情穿梭在全台南各區中，一邊感受在地的文化、品嚐美食，還能持續體驗遊戲趣味！特別需要注意的是，「城市漫步加值包」必須搭配日間主會場票券一起購買，並且可任選三日活動中的其中一日暢玩台南。

更多新聞推薦

● 13萬戶社宅變4萬戶！中央以「包租代管」充數 民眾黨：玩數字遊戲，早就不想蓋