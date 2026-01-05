Pokémon GO重返臺南 日夜活動體驗遊戲樂趣

記者王勇智／臺南報導

繼2018年Pokémon GO選擇臺南都會公園作為專屬活動場域後，2026的全球大型活動《Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南》再度回來了！臺南市政府於今（5）日記者會中邀請大家，在2月20日至22日3天活動期間來臺南，除了可以在活動主會場臺南都會公園看到3大主題棲息地，還有人氣滿滿的寶可夢的裝飾和寶可夢的見面會；夜間也有首次規劃的「超級之夜」，讓民眾白天、黑夜都能體驗遊戲的樂趣。

臺南市政府表示，2026年Pokémon GO在臺南，這是全世界唯二的，一個是在洛杉磯，一個是在臺南，也是臺灣唯一、亞洲唯一的盛會活動；這次活動並非既有活動延續，而是一場全新體驗，歡迎全臺灣各地，甚至來臺灣過年的各國旅客都可以來到臺南參與盛會。

遊戲官方網站指出，此次活動主會場白天票價新臺幣818元，購票的訓練家可以在選擇的活動當日於主會場中，遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」、「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。

而有別以往僅有的白天活動，活動3天的夜晚首次舉辦「超級之夜」，民眾只要在購買白天票券同時，另外加購新臺幣529元的「超級之夜」加值入場券，就能獲得活動贈品，於夜間燈飾氛圍中遊戲體驗，以及欣賞精采表演；擁有門票的訓練家可以當日在主會場或臺南市內遊玩。

另外，訓練家若是加買價值新臺幣500元「城市漫步加值包」，就會擁有額外1天的遊戲時間，盡情穿梭在全臺南各區中，一邊感受在地的文化、品嚐美食，還能持續體驗遊戲趣味！特別需要注意的是，「城市漫步加值包」必須搭配日間主會場票券一起購買，並且可任選3日活動中的其中1日暢玩臺南。

臺南市觀旅局表示，這次活動的精采度有別以往，除了在臺南都會公園呈現3大主題棲息地，中央村莊、海岸研究所、山脈地帶外，夜間還有燈光與聲景；觀旅局也調查一些活動期間的優惠商家，讓全球訓練家在臺南全區體驗遊戲同時，也可以用眼睛看美景、用心感受在地的文化人情味、用味蕾品嚐屬於臺南的味道。

