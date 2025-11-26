Pokémon GO Tour卡洛斯 2026臺南都會公園登場

記者王勇智／臺南報導

全球玩家矚目的《Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南》，將於明年2月20至22日連續3天登場，活動期間遊戲方規劃有首次亮相的異色「蒂安希」、異色寶可夢、特殊調查與團體戰獎勵等多項豐富內容，預計將吸引來自世界各地的寶可夢訓練家齊聚臺南，一同踏入以卡洛斯地區為靈感的冒險旅程。

3天的活動中，臺南都會公園也將在現實中首次公開3大主題棲息地：中央村莊、海岸研究所、山脈地帶，訓練家購票時可自由選擇從哪個棲息地出發。而臺南都會公園場內也會特別設計不同造型的「多麗米亞」補給站轉盤，讓訓練家解鎖「多麗米亞」造型變化，並進行限時調查，訓練家們需於當日臺灣時間下午5時前完成；通常「多麗米亞」只能在特定地區或特別活動期間改變造型，記得把握這次機會，為牠換一個全新造型。

而根據《Pokémon GO》官方網站表示，持有入場券的訓練家，在3天的活動中將有機會遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」，並遇見「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。

臺南市政府觀光旅遊局指出，有別以往，這次活動將首度推出夜間限定的「超級之夜」，訓練家們除了可以持續在活動現場捕捉寶可夢，同時也能在夜間感受主辦方規劃的感官體驗，讓這場活動盛宴更顯別出心裁。

而離開主會場，3天活動期間在臺南市全區仍可享有探索內容。藉著購買城市加值包，最多可以延長2天，繼續在臺南市區享受「GO Tour」的樂趣！訓練家們可以體驗在地深厚歷史文化、豐富美食與探索臺南這個充滿魅力的城市。

