Pokémon GO Tour台南場亮點！超級大食花、烏賊王首度登場搶先抓

《Pokémon GO》年度盛事「Pokémon GO Tour：卡洛斯」即將登場，Niantic 今（23）日釋出重磅消息，宣布今年的活動焦點將鎖定「超級進化」。其中，「超級大食花」與「超級烏賊王」將在台南活動期間搶先全球首度亮相，持有台南場入場券的訓練家將享有獨家優先挑戰權。

本次活動分為「台南現場」與「全球」兩階段。持有「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」入場券的訓練家，在票券生效期間，將有機會於台南都會公園及台南市區的超級團體戰中，搶先全球遇見並挑戰「超級大食花」與「超級烏賊王」，運氣好的話還有機會遇見異色形態。

官方特別提醒，未持有台南入場券或加值包的訓練家，雖然仍可參與這兩隻寶可夢的團體戰，但在隨後的「全球」活動開始前，將無法獲得關鍵的「大食花超級能量」或「烏賊王超級能量」。

「超級大食花」與「超級烏賊王」將於「Pokémon GO Tour：卡洛斯」活動期間在《Pokémon GO》首度登場。圖／Niantic提供

全球活動228開跑 X、Y版本限定背卡公開

至於無法親臨台南的玩家，則可鎖定「Pokémon GO Tour：卡洛斯－全球」活動。官方排定於 2026 年 2 月 28 日開放挑戰「超級大食花」，2026 年 3 月 1 日則輪到「超級烏賊王」登場。

此外，收藏控最在意的「背卡」機制也同步公開。台南場玩家在活動期間捕捉寶可夢，有機會獲得顯示捕捉地點的「紀念背卡」。

而全球活動則推出以經典遊戲《寶可夢 X》、《寶可夢 Y》及超級進化為靈感的「特別背卡」。

X 版本背卡： 可能出現在「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」、「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」、「獨劍鞘」與「哲爾尼亞斯」身上。

Y 版本背卡： 可能出現在上述皮卡丘與獨劍鞘，以及「伊裴爾塔爾」身上。

超級進化背卡： 所有在超級團體戰結束後捕捉的寶可夢皆有機會擁有。

超級之夜送實體禮物 特殊調查藏神獸彩蛋

針對持有台南「超級之夜」入場券的訓練家，官方準備了專屬實體紀念品，屆時憑二維條碼即可向工作人員領取。而在全球活動的特殊調查中，玩家需在「X Version」或「Y Version」獎牌間做出抉擇，完成調查後將依據選擇的陣營，獲得擁有對應主題特別背卡的「哲爾尼亞斯」或「伊裴爾塔爾」，為這趟卡洛斯之旅畫下完美句點。



