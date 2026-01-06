Pokémon GO Tour：卡洛斯回歸台南 「異色蒂安希」首度登場

（記者石耀宇／綜合報導）全球熱門手機遊戲Pokémon GO宣布，2026年大型實體活動《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》將於2月20日至22日在台南登場，主會場設於台南都會公園。這是繼2018年後，Pokémon GO再度選擇台南作為專屬活動城市，是台灣唯一、亞洲唯一的盛會，也是全球唯二舉辦城市之一，與美國洛杉磯並列。

圖／《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》將於2月20日至22日在台南登場。（台南市政府 提供）

活動最大亮點之一，是遊戲內容全面升級。官方指出，購買日間主會場門票的訓練家，可在活動當日於會場中，遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」，以及戴著卡魯穆帽子、莎莉娜帽子的限定造型皮卡丘，並能在三大主題棲息地中進行捕捉與遊戲互動。

不同於以往僅限白天的活動形式，本次三天活動夜間首度推出全新企劃「超級之夜」。玩家只要在購買日間門票的同時，加購「超級之夜」入場券，即可在夜間燈飾與聲景營造的氛圍中持續遊戲，並欣賞專屬演出，讓Poké́mon GO的實體體驗從白天延伸至夜晚。

圖／2026年Pokémon GO在台南，是全世界唯二，也是台灣唯一、亞洲唯一的盛會活動。（台南市政府 提供）

此外，官方也同步推出「城市漫步加值包」，讓訓練家可額外獲得一天的全市遊戲時間，在非主會場日於台南各區持續體驗遊戲內容。透過城市探索設計，玩家能一邊捕捉寶可夢，一邊感受台南在地街景與文化特色。官方提醒，加值包須搭配日間主會場票券購買，並可於三日活動中擇一日使用。

台南市長黃偉哲表示，2026年Pokémon GO Tour台南站並非既有活動延續，而是全新規劃的遊戲體驗，期盼吸引全台與海外訓練家在春節期間造訪台南，參與這場結合遊戲、城市與觀光的國際級盛會。

圖／活動期間台南市府將整合全市優惠商家，並規劃接駁車直達台南都會公園。（台南市政府 提供）

台南市政府觀光旅遊局指出，活動期間將整合台南優惠商家，並規劃接駁車直達台南都會公園，建議訓練家多加利用火車、公車與接駁運輸前往會場。由於活動適逢農曆春節連假，官方也提醒玩家提前安排住宿與行程，以確保順利參與活動。

