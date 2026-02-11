「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動 呼籲民眾搭乘火車至保安站前往

▲2026寶可夢-交通圖卡-接駁車_公車

【記者 劉秋菊／台南 報導】「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」即將於2月20至22日在臺南都會公園及奇美博物館廣場熱鬧登場，為便利民眾往返會場並維持交通順暢，臺南市政府整合活動接駁車、鐵路、公車及周邊停車等交通資訊，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往。黃偉哲市長表示，國際大型活動對城市觀光發展與提升國際能見度具有正面助益，惟活動適逢春節疏運時段，預期車流量大且活動周邊停車空間有限，歡迎民眾多加使用大眾運輸及免費接駁車前往活動會場，減少自行開車進入活動核心區域，共同維持交通的順暢與活動品質，讓來自世界各地的訓練家們留下美好的臺南體驗。

▲2026寶可夢-交通圖卡-大眾運輸

觀光旅遊局林國華局長表示，活動三日除原有的公車路線外，將提供二條分別自高鐵臺南站及家樂福新仁店往返臺南都會公園活動主會場的免費接駁公車，讓搭高鐵來的外地遊客及開車民眾便利停車轉乘。此外，鼓勵大家多利用臺鐵班次前往保安站下車，免去開車找車位的困擾，不論自高鐵臺南站搭乘沙崙線，或南下或北上區間列車，均可選擇於臺南保安站下車後步行約10分鐘前往臺南都會公園(奇美博物館)，臺鐵公司也提醒搭車民眾保安站的站體空間有限，請提前購票或利用電子票證進、出站，以加快通行速度。

活動交通資訊說明如下：

(一)免費活動接駁車

1.臺南高鐵線：高鐵臺南站(3號出口，武當路)往返奇美博物館(P1台一南停車場)班距約15至20分鐘

▪ 高鐵臺南站發車時間08:30-17:00

▪ 奇美博物館站發車時間10:00-19:30

2.家樂福新仁店線：家樂福新仁店(停車場入口前方)往返奇美博物館(文華路二段臺南都會公園側）

▪ 班距約30分鐘

▪ 家樂福新仁店發車時間09:00-17:00

▪ 奇美博物館站發車時間10:30-19:30

(二)高鐵臺南站出發：

於高鐵臺南站下車，轉乘免費活動接駁車、高鐵快捷公車H31、紅3公車前往奇美博物館，亦可步行至臺鐵沙崙站轉乘至保安站。

(三)臺鐵臺南站出發：

1.搭乘沙崙支線至臺鐵保安站，建議民眾多加利用電子票證進、出站，以加快通行速度。

2.於臺南火車站(北站)或臺南轉運站，可搭乘5路(往大甲里)、紅3、紅4公車至奇美博物館站。

(四)臺鐵保安站出發：

1.於保安站下車，步行約10分鐘抵達，或搭乘紅3、紅4公車前往會場，亦可於保安轉運站騎乘YouBike至臺南都會公園(文賢路、文華路)。

2.2月20日至22日，臺鐵保安站南下及北上各加開2班列車，以強化鐵路運能；因站體空間有限，建議民眾多加利用電子票證進、出站，以加快通行速度。

(五)計程車及平台叫車候車位置：

計程車排班區：台一線/二仁路二段P2停車場旁、文賢路一段P4停車場。 平台叫車等候區：文華路二段臺南都會公園側。

(六)停車資訊：

1.活動臨時機車停車區：文賢停車場往博物館右側道路、文華路二段(台一線-文賢路一段)臺南都會公園側人行道。

2.汽車停車場：P1台一南停車場、P2台一北停車場、P4文賢停車場、十鼓文創園區停車場，另可停放於家樂福新仁店室內停車場轉乘免費活動接駁車。

▲_Pokémon_GO_Safari_Zone_in_Tainan_2018_活動歷史照片

最後，歡迎大家在參加活動之餘，可順遊鄰近的景點，包括十鼓文創園區、奇美食品幸福工廠、二空新村、臺南家具產業博物館、台鉅美妝觀光工廠等景點，體驗臺南結合藝術、歷史與休閒的多元魅力；並可安排品嚐臺南在地特色美食，感受臺南濃厚的人文風情與熱情款待，留下難忘的旅遊回憶。市府後續相關活動資訊請持續關注「台南旅遊網」及「台南旅遊」臉書粉絲團。（照片記者劉秋菊翻攝）《Pokémon GO》官網 https://pokemongo.com/zh_Hant/gotour/tainan