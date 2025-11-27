《Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南》 2026臺南都會公園盛大登場





全球玩家矚目的《Pokémon GO Tour：卡洛斯－臺南》，將於2026年2月20日至22日連續3天在臺南都會公園盛大登場，預計吸引來自世界各地的寶可夢訓練家齊聚臺南，一同踏入以卡洛斯地區為靈感的冒險旅程。

臺南市長黃偉哲表示，這次活動期間遊戲方規劃有首次亮相的異色「蒂安希」、異色寶可夢、特殊調查與團體戰獎勵等多項豐富內容。臺南都會公園也將在現實場景中，呈現三處超亮眼的主題棲息地讓玩家展開大冒險，同時也將首度推出夜間限定的「超級之夜」。

據《Pokémon GO》官方網站表示，持有入場券的訓練家，在3天的活動中將有機會遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」，並遇見「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。

3天的活動中，臺南都會公園也將在現實中首次公開三大主題棲息地：中央村莊、海岸研究所、山脈地帶，訓練家購票時可自由選擇從哪個棲息地出發，而臺南都會公園場內也會特別設計不同造型的「多麗米亞」補給站轉盤，讓訓練家解鎖「多麗米亞」造型變化，並進行限時調查，訓練家們需於當日台灣時間17:00前完成，通常「多麗米亞」只能在特定地區或特別活動期間改變造型，記得把握這次機會，為牠換一個全新造型喔！

市府表示，有別以往，這次活動將首度推出夜間限定的「超級之夜」，訓練家們除了可以持續在活動現場捕捉寶可夢，同時也能在夜間感受主辦方規劃的感官體驗，讓這場活動盛宴更顯別出心裁。而離開主會場，三天活動期間在臺南市全區仍可享有探索內容。藉著購買城市加值包，最多可以延長兩天，繼續在臺南市區享受「GO Tour」的樂趣。

