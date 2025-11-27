Pokémon GO Tour 預計115年2月台南登場

（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市政府今天宣布，「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」預定明年2月20日至22日登場。遊戲方將規劃首次亮相的異色「蒂安希」、異色寶可夢、特殊調查與團體戰獎勵等。

南市府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」受到全球玩家矚目，台南都會公園也將在現實場景呈現3處亮眼主題棲息地，同時首度推出夜間限定「超級之夜」。

「Pokémon GO」官方網站表示，持有入場券的訓練家，在3天活動中將有機會遇見首次亮相的異色「蒂安希」、及「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」、「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。

台南都會公園三大主題棲息地，分別是中央村莊、海岸研究所、山脈地帶，訓練家購票時可自由選擇從哪個棲息地出發；台南都會公園場內也會設計不同造型的「多麗米亞」補給站轉盤，讓訓練家解鎖「多麗米亞」造型變化，並進行限時調查。

觀旅局表示，這場活動適逢農曆春節連假，屆時將規劃接駁車直達台南都會公園，訓練家也可搭乘火車、公車、接駁車等交通工具前往會場。（編輯：黃世雅）1141127