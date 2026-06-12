Pokemon Go資料訓練AI模型 盼助無人機戰區定位

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（中央社舊金山12日綜合外電報導）「精靈寶可夢GO」（Pokemon Go）開發商Niantic去年出售遊戲部門後，現正與軟體業者Vantor合作，以這款遊戲中的用戶資料訓練AI模型，盼未來能協助軍用無人機在戰區內定位。





英國衛報（The Guardian）報導，擴增實境（AR）手機遊戲「精靈寶可夢GO」於2016年問世，允許玩家利用手機鏡頭在現實世界尋找並捕捉寶可夢，一上市就爆紅。Niantic 2018年宣布這款手遊全球下載量已突破8億次。

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該遊戲於2021年更新「補給站」（PokeStops）系統，玩家只要利用裝置掃描實境地點，即可獲得遊戲內獎勵，這項功能需要玩家主動參與並上傳錄影資料。





手機遊戲巨頭Scopely去年3月斥資35億美元（約新台幣1107億元）收購Niantic遊戲部門，將Pokemon Go等知名手遊納入旗下。Niantic出售遊戲部門前，已蒐集到Pokemon Go用戶的實景掃描資料。





關注無人機消息的媒體DroneXL本週率先披露，Pokemon Go過去的掃描資料正用於訓練Niantic的AI模型，使其能夠辨識與解析實體空間。





去年12月，Niantic分拆成立的子公司Niantic Spatial宣布與專為無人機研發空間偵測軟體的業者Vantor建立夥伴關係，旨在幫助無人機在無法使用GPS的區域執行精準導航與協調作業。Vantor的部分產品獲軍方採用。





聲明表示：「這項合作針對現代作戰的主要弱點，包括GPS無法使用、電子欺敵、干擾以及阻塞等，提出應對方法。當衛星訊號遭破壞，自動系統與作戰小組將失去定位、聯繫或維持精準態勢感知（situational awareness）的能力。」





Niantic Spatial發言人表示：「Pokemon Go蒐集的AR實景掃描（AR Scans），都是選擇這項功能的玩家主動提交，此舉受到當時適用的服務條款和隱私政策約束。」雙方均表示，這個夥伴關係目前仍位於初期階段。（編譯：洪啓原）1150612