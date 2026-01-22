Pokémon GO Tour 台南懶人包：時間、地點、門票、活動內容一次看

《Pokémon GO》邁入十周年！這次官方要在農曆過年期間的 2 月 20 日起在台南舉辦「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」，為全球唯二大型活動，更是亞洲唯一一場，寶可夢迷如果有時間千萬別錯過！以下編輯整理了懶人包，包含時間、地點、門票資訊、現場活動亮點等詳細資訊，在活動開始前做好準備，讓你的抓寶之旅更加順暢！

（圖源：Pokémon GO）

Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南 活動時間&地點

活動時間：

日間主活動：2 月 20 日（五）～2 月 22 日（日），每日 09:00～17:00（初四至初六）

夜間「超級之夜」：每日主活動結束後 17:00～19:00

活動地點：

台南都會公園（台南市仁德區文華路二段 62 號）

奇美博物館（台南市仁德區文華路二段 66 號）

（圖源：Pokémon GO）

（圖源：交通部觀光署）

Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南 門票購票資訊

日間主活動入場券：單日新台幣 818 元

購買連結：https://tickets.nianticlabs.com/events/#/eventlisting?appId=pgo

解鎖首次登場異色「蒂安希」長期調查

搶先挑戰「超級大食花」*與「超級烏賊王」*並獲得超級能量

參與超級團體戰等現場團體戰，成功捕捉寶可夢有機率獲得特殊紀念背卡

（圖源：Pokémon GO）

訓練家將能在台南現場活動入場券於台南都會公園生效期間，解鎖專屬的「特殊調查」！

田野調查的機率將會提高！完成田野調查有機會遇見「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」*、「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」*與「獨劍鞘」*等活動主題寶可夢！

解鎖有分歧路線的特殊調查，選擇以「X Version」獎牌或「Y Version」獎牌為調查目標。完成有機會遇見擁有《寶可夢 X》主題特別背卡的「哲爾尼亞斯」，或是擁有《寶可夢 Y》主題特別背卡的「伊裴爾塔爾」！

解鎖全新的限時調查，並獲得遇見貴賓犬寶可夢「多麗米亞」的機會作為獎勵！

（圖源：Pokémon GO）

遇見異色寶可夢的機率提高*

活動期間放入孵化器的蛋，孵蛋公里數縮減為1/2

入場券生效當日最多可以進行 6 次特殊交換

交換寶可夢所需的星星沙子減半

每天旋轉道館的轉盤，最多能獲得 9 張團體戰入場券

拍攝 GO Snapshot，獲得最多 12 次活動主題的驚喜相遇！

在中央村落、山區莊園、海岸實驗室等區域遇見特定主題寶可夢

夜間超級之夜入場券：單日新台幣 529 元（需持有日間主活動入場券才可購買）

完成團體戰會獲得額外5,000XP

捕捉寶可夢獲得的糖果加倍

旋轉寶可補給站與道館轉盤獲得超級能量的機率提高

特定的超級團體戰登場，訓練家也會解鎖 1 個簡單的限時調查

可在特定時段 17 : 00 - 19 : 00 參加超級團體戰、捕捉特定寶可夢

（圖源：Pokémon GO）

可獲得專屬活動贈品（含臺灣限定提燈），並在設有特殊燈光造景的會場內遊玩

Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南（圖源：Pokémon GO）

入場券加值包將於 2026 年 2 月 20 日 ～ 2026年 2 月 22 日期間生效，訓練家即使不在活動會場，也能在週末充分享受加值包的獎勵加碼內容！

城市漫步加值包：新台幣 500 元

最多可以延長兩天繼續在台南市區享受「GO Tour」的樂趣！選購週五／週六／週日加值包的訓練家能在台南市區獲得額外 1 天的入場券效果！效果僅適用台南市區，且無法再次參與台南都會公園會場內的活動內容。週五／週六／週日加值包有使用限制，訓練家只能進行一次活動限定特殊調查、限時調查與長期調查。

可在地圖上遇見活動寶可夢

遇見異色寶可夢的機率將會提高

每日最多可以進行 6 次特殊交換

交換寶可夢所需的星星沙子減半

孵蛋公里數縮減為1/2

每天旋轉道館的轉盤，最多能獲得 9 張團體戰入場券

可遊玩活動田野調查課題

團體戰加值包：新台幣 350 元

每天旋轉道館的轉盤，最多能獲得 18 張團體戰入場券

完成團體戰會獲得額外 5,000 XP

於傳說團體戰和超級團體戰捕捉寶可夢，可獲得額外 6 顆糖果

於傳說團體戰和超級團體戰捕捉寶可夢，可獲得額外 3 顆糖果XL（訓練家等級需達 31 以上）

孵蛋加值包：新台幣 350 元

蛋孵化所需的行走距離減為1/4*

蛋孵化時獲得的XP增加為 3 倍

蛋孵化時獲得的糖果增加為 3 倍

蛋孵化時獲得的星星沙子增加為 3 倍

增加在旋轉寶可補給站與道館轉盤獲得 10 公里蛋的機率

Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南 活動訊息

主活動

這次「 Pokemon GO Tour：卡洛斯—台南」包含首次亮相的異色寶可夢「蒂安希」，還有「戴著卡魯穆帽子/莎莉娜帽子的皮卡丘」登場，現場還有特殊調查、獎勵加碼、三大主題棲息地場景拍攝實景、皮卡丘大型氣偶、皮卡丘和伊布見面會、限量紀念品發送、周邊商品與美食市集，讓抓寶同時可以吃好拿滿再拍照回家收穫滿滿。

首次亮相的異色寶可夢「蒂安希」（圖源：Pokémon GO）

戴著卡魯穆帽子/莎莉娜帽子的皮卡丘（圖源：Pokémon GO）

參與「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」的訓練家有機會遇見首度登場的異色「鑰圈兒」、異色「摔角鷹人」與異色「獨劍鞘」喔！

（圖源：Pokémon GO）

（圖源：Pokémon GO）

活動期間，所有訓練家將於每日 10 : 00 - 18 : 00 期間享有以下獎勵加碼內容！

超級進化的寶可夢將獲得 CP 加成。

活動期間放入孵化器的蛋，孵蛋公里數縮減為 1/2。

活動期間，所有訓練家將於每日 00 : 00 - 23 : 59 期間享有以下獎勵加碼內容！

每日最多可以進行 6 次特殊交換。

交換寶可夢所需的星星沙子減半。

超級之夜

「超級之夜」是「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」日間活動結束後，於傍晚登場的夜間活動。訓練家需要先購買「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動入場券，才能加購「超級之夜」活動加值入場券。

（圖源：Pokémon GO）

持有活動加值入場券的訓練家將能在這個短期活動期間，體驗特別的活動內容、獨家的娛樂活動，並獲得額外的拍照機會。

交通與周邊優惠

交通接駁：台南市政府將安排接駁車，往返於高鐵台南站、家樂福新仁店與主會場之間。開車者可停放在奇美博物館與十鼓文創園區停車場。

全市優惠：全市有超過 70 家 配合的觀光景點、旅宿、餐飲及伴手禮店，只要出示《Pokémon GO》遊戲畫面即可享有專屬優惠。

周邊商品情報

限量版的「Pokémon GO Tour：卡洛斯」主題 T 恤也會在活動會場開放購買！只要在活動現場購買「Pokémon GO Tour：卡洛斯」主題 T 恤，即可獲得兌換獨家「GO Tour」主題 T 恤換裝道具的禮品卡！「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」不會開放線上預購。商品數量有限，售完為止，商品將不接受退換。