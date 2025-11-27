Pokemon GO Tour明年訪台南 異色蒂安希首亮相

寶可夢異色「蒂安希」將首次亮相，明年台南都會公園登場。

（觀旅局提供）

記者林雪娟∕台南報導

全球玩家矚目的《Pokemon GO Tour：卡洛斯－台南》將於明年二月二十至二十二日於台南都會公園登場，屆時預計吸引來自世界各地的寶可夢訓練家齊聚台南，一起踏入以卡洛斯地區為靈感的冒險旅程。

此次活動期間，遊戲方規劃首次亮相的異色「蒂安希」、異色寶可夢、特殊調查與團體戰獎勵等多項豐富內容。台南都會公園也將在現實場景中，呈現三處超亮眼的主題棲息地，讓玩家展開大冒險，並首度推出夜間限定的「超級之夜」，讓玩家日夜都High。

廣告 廣告

據《Pokemon GO》官方網站表示，持有入場券訓練家，在三天活動中，將有機會遇見《Pokemon GO》首次亮相的異色「蒂安希」，並遇見「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。而三大主題棲息地，中央村莊、海岸研究所、山脈地帶，訓練家購票時，可自由選擇從哪個棲息地出發，公園場內也會特別設計不同造型的「多麗米亞」補給站轉盤，讓訓練家解鎖「多麗米亞」造型變化並進行限時調查，訓練家們需於當日台灣時間下午五時前完成，通常「多麗米亞」只能在特定地區或特別活動期間改變造型！

觀旅局表示，有別以往，此次活動將首度推出夜間限定的「超級之夜」，訓練家們除可持續在活動現場捕捉寶可夢，並能在夜間感受主辦方規劃的感官體驗。離開主會場，三天活動期間，在台南市全區仍可享有探索內容，藉由購買城市加值包，最多可以延長兩天，繼續在台南市區享受「GO Tour」樂趣！歡迎至少安排三天二夜之旅，在台南把寶可夢完整收集。屆時也會安排接駁車，直達台南都會公園會場。