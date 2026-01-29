PokéPark KANTO「寶可樂園：關都」懶人包：時間、地點、門票、活動內容一次看

全球首座寶可夢戶外常設樂園——「寶可樂園：關都」，即將在東京讀賣樂園內正式開幕。這座以初代《寶可夢 紅／綠》關都地區為藍本打造的園區，門票自預售起便迅速預訂一空。一起來看看它究竟有何魅力？編輯整理以下懶人包，包含必玩亮點、票種價錢與權益差異比較與到實戰攻略，帶你搶先規劃這趟真實的寶可夢冒險。

（來源：PokéPark KANTO）

開放時間

「寶可樂園：關都」將於 2026 年 2 月 5 日正式開幕。營業時間為 10 : 00 ~ 18 : 00（所有時間均為日本時間。活動可能因天氣不佳等原因，臨時變更舉辦時間或取消），休園時間不固定，建議規劃行程訂票前要再多做確認。

交通方式

從東京市區（如新宿）出發抵達園區所在位置「東京都稻城市矢野口4015-1 讀賣樂園內」，主要有以下兩種路線組合，兩者所需時間與花費相近。

路線一：小田急線轉乘巴士 (路線直接)

這是最經典的路線，適合從新宿、澀谷等地出發的遊客。

搭乘電車：從新宿站搭乘小田急線。

關鍵車站：在「讀賣樂園前站 (Yomiuriland-mae Station)」下車。

轉乘接駁：從車站南出口出站後，過天橋即可抵達巴士站。

搭乘巴士：轉乘開往「讀賣樂園」的巴士，車程約 10 分鐘，票價約 210 日圓。

總時程：從新宿出發，單程約 35-40分鐘。

路線二：京王線轉乘纜車或巴士 (可體驗纜車)

此路線可選擇搭乘特色纜車，適合想欣賞風景或從新宿出發的遊客。

搭乘電車：從新宿站搭乘京王線。

關鍵車站：在「京王讀賣樂園站 (Keio-Yomiuriland Station)」下車。

轉乘接駁：出站後有兩種選擇：

纜車 (Sky Shuttle)：車程約 5-10 分鐘，單程票價 300 日圓、來回 500 日圓，可直接從空中進入園區。

巴士：車程約5分鐘，單程票價約 210 日圓。

總時程：從新宿出發，單程約 30-35分鐘。

其他方式與實用建議

自駕前往：園區設有停車場，平日費用約 1,500日圓，假日與旺季約 2,000日圓起。

從機場出發：從羽田機場出發，建議先搭乘利木津巴士至新宿站，再轉乘上述電車路線，總車程約需2小時。

行前必備工具：在東京強烈建議使用「Google Maps」或日本當地交通App「乘換Navitime」，輸入起訖點即可獲得精準的班次、時間與月台指引。

區域特色與體驗重點

（來源：PokéPark KANTO）

寶可夢森林

全長約500公尺的「寶可夢森林」是一片美麗的森林，有著高低起伏的道路，還有草叢、隧道與蜿蜒的山路，地形豐富而多彩。棲息在裡頭的寶可夢們主要來自關都地區，牠們會四處探險、對戰，分享採得的樹果，多元的生態值得訓練家們靜心觀察一番。

廣告 廣告

（來源：PokéPark KANTO）

需持有訓練家通行證或精英訓練家通行證才可進入寶可夢森林。寶可夢森林是一片綠意盎然、生機勃勃的森林，有著茂盛的草叢和高低起伏的道路。為了安全上的考量，此處設有入場限制，還請特別留意。

開放對象年齡：5歲以上 ※未滿5歲的孩童即使有他人陪伴仍不得入場

入場條件：持有精英訓練家通行證或訓練家通行證（指定時間內）的遊客

入場限制與注意事項：

最後入場時間為PokéPark KANTO閉園前1小時 天氣不佳時將停止開放入場 下列遊客無法入場：飲酒者、心臟病患者、孕婦、高血壓或低血壓患者、身體不適者、無法自行上下110階階梯者、可能因入場而導致其他症狀惡化者

草紗鎮

寶可夢城鎮區，集結遊樂設施、表演、商店與餐廳。入口有西獅海壬噴水池，鎮內有寶可夢中心、道館表演與遊行。

（來源：PokéPark KANTO）

草紗道館（來源：PokéPark KANTO）

🎫 門票種類與購票須知

入場採 「全預約制」，門票已包含讀賣樂園入場資格。票券主要分為三種，權益與價格差異顯著，票價也會因來園日期而有所不同：

精英訓練家通行證

價格：成人 14,000 日圓起。

核心權益：這是權益最完整的票種。可不限次數重複進入「寶可夢森林」、享有園區遊樂設施的優先搭乘權（1 次）、可預約 「道館表演」的指定席次，享有進入草紗公館的權限（參加訓練家市集的皮卡丘、伊布之迎賓會以及與其合照），還可獲得獨家商品

皮卡丘、伊布之迎賓會（來源：寶可樂園：關都）

（來源：PokéPark KANTO）

訓練家通行證

價格：成人 7,900 日圓起。

核心權益：可在指定時段進入「寶可夢森林」一次（離開後不可再進入），並能不限時間遊玩「草紗鎮」 的所有設施與活動。

小鎮通行證

價格：成人 4,700 日圓起。

核心權益：僅能進入「草紗鎮」，無法進入核心區域「寶可夢森林」。此票種預計於 2026 年 5 月（含）以後才開售。

（來源：PokéPark KANTO）

重要購票須知：

預售規則：門票採提前約2個月預售，每月最後一日開放購買下下個月底前的票券。

退款政策：購票後不可取消、更改或退款。

海外購票：海外遊客需透過官方指定的英文頁面進行購票。

⭐ 園區亮點與必玩推薦

沉浸式森林探索：在「寶可夢森林」中，寶可夢會藏身於草叢、隧道等處，展現奔跑、對戰等生態，探索過程猶如真實冒險。此區也與《Pokémon GO》連動。 主題遊樂設施： 皮卡皮卡大派對 ：由超過30隻電屬性寶可夢驅動的旋轉設施。

布伊布伊布步遊 ：以伊布家族為主題的夢幻旋轉木馬。

持有「精英訓練家通行證」可免費優先搭乘一次，否則需另外付費（成人1,200日圓、兒童 800 日圓）。 表演與互動體驗： 皮卡布泡泡遊行：每日固定時段舉行，皮卡丘與伊布會在西獅海壬噴水池周邊與觀眾互動。 舉辦時間：13 : 20～/15 : 55～ 皮卡皮卡電光閃閃！：在草紗道館上演的聲光舞台表演。 舉辦時間：11 : 50～/13 : 00～/15 : 35～/16 : 45～ 親親寶可夢小屋：每日有機會與皮皮、可達鴨、耿鬼等不同寶可夢近距離接觸拍照。 親親寶可夢小屋（來源：PokéPark KANTO）

特色商店與餐飲

寶可夢中心：可體驗使用「全復機」為寶可夢恢復活力，吉利蛋和喬伊小姊會在場幫忙。 友好商店：販售以妙蛙種子、小火龍、傑尼龜招式為靈感的主題飲品。 （來源：PokéPark KANTO） 寶可夢發燒友商店：販售園區限定周邊，如精靈球襟章盲盒、卡比獸爆米花桶等。部分熱門商店需憑號碼牌進入。 園區內提供了各式各樣PokéPark KANTO原創餐點和飲品。

卡比獸爆米花桶（來源：PokéPark KANTO）

園區餐點（來源：PokéPark KANTO）

園區餐點（來源：PokéPark KANTO）

園區點心（來源：PokéPark KANTO）

💡 遊園實用建議