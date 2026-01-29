Yahoo遊戲編輯部

PokéPark KANTO「寶可樂園：關都」懶人包：時間、地點、門票、活動內容一次看

Yahoo奇摩遊戲編輯部
Yahoo奇摩遊戲編輯部
更新時間

全球首座寶可夢戶外常設樂園——「寶可樂園：關都」，即將在東京讀賣樂園內正式開幕。這座以初代《寶可夢 紅／綠》關都地區為藍本打造的園區，門票自預售起便迅速預訂一空。一起來看看它究竟有何魅力？編輯整理以下懶人包，包含必玩亮點、票種價錢與權益差異比較與到實戰攻略，帶你搶先規劃這趟真實的寶可夢冒險。

（來源：PokéPark KANTO）
（來源：PokéPark KANTO）

開放時間

「寶可樂園：關都」將於 2026 年 2 月 5 日正式開幕。營業時間為 10 : 00 ~ 18 : 00（所有時間均為日本時間。活動可能因天氣不佳等原因，臨時變更舉辦時間或取消），休園時間不固定，建議規劃行程訂票前要再多做確認。

交通方式

從東京市區（如新宿）出發抵達園區所在位置「東京都稻城市矢野口4015-1 讀賣樂園內」，主要有以下兩種路線組合，兩者所需時間與花費相近。

路線一：小田急線轉乘巴士 (路線直接)

這是最經典的路線，適合從新宿、澀谷等地出發的遊客。

  • 搭乘電車：從新宿站搭乘小田急線。

  • 關鍵車站：在「讀賣樂園前站 (Yomiuriland-mae Station)」下車。

  • 轉乘接駁：從車站南出口出站後，過天橋即可抵達巴士站。

  • 搭乘巴士：轉乘開往「讀賣樂園」的巴士，車程約 10 分鐘，票價約 210 日圓。

  • 總時程：從新宿出發，單程約 35-40分鐘。

路線二：京王線轉乘纜車或巴士 (可體驗纜車)

此路線可選擇搭乘特色纜車，適合想欣賞風景或從新宿出發的遊客。

  • 搭乘電車：從新宿站搭乘京王線。

  • 關鍵車站：在「京王讀賣樂園站 (Keio-Yomiuriland Station)」下車。

  • 轉乘接駁：出站後有兩種選擇：

  • 纜車 (Sky Shuttle)：車程約 5-10 分鐘，單程票價 300 日圓、來回 500 日圓，可直接從空中進入園區。

  • 巴士：車程約5分鐘，單程票價約 210 日圓。

  • 總時程：從新宿出發，單程約 30-35分鐘。

其他方式與實用建議

  • 自駕前往：園區設有停車場，平日費用約 1,500日圓，假日與旺季約 2,000日圓起。

  • 從機場出發：從羽田機場出發，建議先搭乘利木津巴士至新宿站，再轉乘上述電車路線，總車程約需2小時。

  • 行前必備工具：在東京強烈建議使用「Google Maps」或日本當地交通App「乘換Navitime」，輸入起訖點即可獲得精準的班次、時間與月台指引。

區域特色與體驗重點

（來源：PokéPark KANTO）
（來源：PokéPark KANTO）

寶可夢森林

全長約500公尺的「寶可夢森林」是一片美麗的森林，有著高低起伏的道路，還有草叢、隧道與蜿蜒的山路，地形豐富而多彩。棲息在裡頭的寶可夢們主要來自關都地區，牠們會四處探險、對戰，分享採得的樹果，多元的生態值得訓練家們靜心觀察一番。

廣告
（來源：PokéPark KANTO）
（來源：PokéPark KANTO）

需持有訓練家通行證或精英訓練家通行證才可進入寶可夢森林。寶可夢森林是一片綠意盎然、生機勃勃的森林，有著茂盛的草叢和高低起伏的道路。為了安全上的考量，此處設有入場限制，還請特別留意。

  • 開放對象年齡：5歲以上 ※未滿5歲的孩童即使有他人陪伴仍不得入場

  • 入場條件：持有精英訓練家通行證或訓練家通行證（指定時間內）的遊客

  • 入場限制與注意事項：

  1. 最後入場時間為PokéPark KANTO閉園前1小時

  2. 天氣不佳時將停止開放入場

  3. 下列遊客無法入場：飲酒者、心臟病患者、孕婦、高血壓或低血壓患者、身體不適者、無法自行上下110階階梯者、可能因入場而導致其他症狀惡化者

草紗鎮

寶可夢城鎮區，集結遊樂設施、表演、商店與餐廳。入口有西獅海壬噴水池，鎮內有寶可夢中心、道館表演與遊行。

（來源：PokéPark KANTO）
（來源：PokéPark KANTO）
草紗道館（來源：PokéPark KANTO）
草紗道館（來源：PokéPark KANTO）

🎫 門票種類與購票須知

入場採 「全預約制」，門票已包含讀賣樂園入場資格。票券主要分為三種，權益與價格差異顯著，票價也會因來園日期而有所不同：

  • 精英訓練家通行證

價格：成人 14,000 日圓起。

核心權益：這是權益最完整的票種。可不限次數重複進入「寶可夢森林」、享有園區遊樂設施的優先搭乘權（1 次）、可預約 「道館表演」的指定席次，享有進入草紗公館的權限（參加訓練家市集的皮卡丘、伊布之迎賓會以及與其合照），還可獲得獨家商品

皮卡丘、伊布之迎賓會（來源：寶可樂園：關都）
皮卡丘、伊布之迎賓會（來源：寶可樂園：關都）
（來源：PokéPark KANTO）
（來源：PokéPark KANTO）

  • 訓練家通行證

價格：成人 7,900 日圓起。

核心權益：可在指定時段進入「寶可夢森林」一次（離開後不可再進入），並能不限時間遊玩「草紗鎮」 的所有設施與活動。

  • 小鎮通行證

價格：成人 4,700 日圓起。

核心權益：僅能進入「草紗鎮」，無法進入核心區域「寶可夢森林」。此票種預計於 2026 年 5 月（含）以後才開售。

（來源：PokéPark KANTO）
（來源：PokéPark KANTO）

重要購票須知：

  • 預售規則：門票採提前約2個月預售，每月最後一日開放購買下下個月底前的票券。

  • 退款政策：購票後不可取消、更改或退款。

  • 海外購票：海外遊客需透過官方指定的英文頁面進行購票。

⭐ 園區亮點與必玩推薦

  1. 沉浸式森林探索：在「寶可夢森林」中，寶可夢會藏身於草叢、隧道等處，展現奔跑、對戰等生態，探索過程猶如真實冒險。此區也與《Pokémon GO》連動。

  2. 主題遊樂設施

    • 皮卡皮卡大派對：由超過30隻電屬性寶可夢驅動的旋轉設施。

    • 布伊布伊布步遊：以伊布家族為主題的夢幻旋轉木馬。

    • 持有「精英訓練家通行證」可免費優先搭乘一次，否則需另外付費（成人1,200日圓、兒童 800 日圓）。

  3. 表演與互動體驗

    1. 皮卡布泡泡遊行：每日固定時段舉行，皮卡丘與伊布會在西獅海壬噴水池周邊與觀眾互動。

      舉辦時間：13 : 20～/15 : 55～

    2. 皮卡皮卡電光閃閃！：在草紗道館上演的聲光舞台表演。

      舉辦時間：11 : 50～/13 : 00～/15 : 35～/16 : 45～

    3. 親親寶可夢小屋：每日有機會與皮皮、可達鴨、耿鬼等不同寶可夢近距離接觸拍照。

      親親寶可夢小屋（來源：PokéPark KANTO）
      親親寶可夢小屋（來源：PokéPark KANTO）

特色商店與餐飲

  1. 寶可夢中心：可體驗使用「全復機」為寶可夢恢復活力，吉利蛋和喬伊小姊會在場幫忙。

  2. 友好商店：販售以妙蛙種子、小火龍、傑尼龜招式為靈感的主題飲品。

    （來源：PokéPark KANTO）
    （來源：PokéPark KANTO）

  3. 寶可夢發燒友商店：販售園區限定周邊，如精靈球襟章盲盒、卡比獸爆米花桶等。部分熱門商店需憑號碼牌進入。

  4. 園區內提供了各式各樣PokéPark KANTO原創餐點和飲品。

卡比獸爆米花桶（來源：PokéPark KANTO）
卡比獸爆米花桶（來源：PokéPark KANTO）
園區餐點（來源：PokéPark KANTO）
園區餐點（來源：PokéPark KANTO）
園區餐點（來源：PokéPark KANTO）
園區餐點（來源：PokéPark KANTO）
園區點心（來源：PokéPark KANTO）
園區點心（來源：PokéPark KANTO）

💡 遊園實用建議

  • 必備App：務必提前下載「PokéPark KANTO官方應用程式」，用於申請「親親寶可夢小屋」等互動體驗的號碼牌（先到先得）以及表演抽選。

  • 行程規劃：建議安排至少半天時間。可先探索「寶可夢森林」（步行全程約需60分鐘），再遊玩「草紗鎮」的設施、觀看表演與購物。

  • 衣著建議：因「寶可夢森林」為真實戶外地形，建議穿著便於行走、不怕弄髒的服裝與鞋子。

其他人也在看

星宇航空增加台中機場班機 第二營運基地布局成形

星宇航空策略長劉允富說，今年星宇航空將交機14架，新增的運力必須透過開闢新航點來消化，否則將面臨飛機閒置的風險，除既有航點增班外，已計劃台中機場三月底的夏季班表啟用第四架飛機，並增開航線。劉允富昨日在星宇航空品牌企劃「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」會後表示，桃園機場在班機較多、時

自由時報 ・ 1 天前發表留言
春季旅遊大檔登場！捷登旅行社推出 6 條日本深度賞櫻遊程

春季旅遊大檔登場！捷登旅行社推出 6 條日本深度賞櫻遊程

2026 年春季旅遊市場持續升溫，捷登旅行社（JJTOUR） 推出 6 條日本精選行程

十華整合行銷 ・ 1 天前發表留言
山下映明月 太魯閣部落文化重生契機

山下映明月 太魯閣部落文化重生契機

0403大地震，重創花蓮太魯閣國家公園，山崩的畫面，至今仍記憶猶新。位在布洛灣台地、深耕在地20年的山月村，因此被迫歇業。遊客走不進山上，但重建的腳步沒有停歇，看似災後觀光的停頓，在與太管處攜手合...

大愛電視 ・ 10 小時前發表留言
「美國是恩人，大陸是親人」　鄭麗文：我們絕對不骨肉相殘

「美國是恩人，大陸是親人」　鄭麗文：我們絕對不骨肉相殘

「國共智庫交流」確定2月2日登場，強調會降低政治化，聚焦觀光旅遊、產業合作、永續發展3大主軸。國民黨主席鄭麗文對此相當期待，並強調「美國曾是我們的恩人，但大陸是我們的親人」，不用選邊站，他們不會忘記美國情誼，但大陸是親人，他們絕對做不出骨肉相殘的事情。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前3則留言
AI價格戰開打！Google殺出260元無廣告方案　對戰ChatGPT Go

AI價格戰開打！Google殺出260元無廣告方案　對戰ChatGPT Go

低價AI月費大戰開打。繼ChatGPT上週在全球主要市場推出每個月收費290元卻有廣告的ChatGPT GO，以搶佔一般用戶市場大餅之後，Google今日也宣布，在包括台灣在內35個國家推出Google AI Plus，同樣瞄準輕量的一般用戶市場，月費更低、為260元，而且不含廣告、內含200GB雲端儲存空間，現在特惠期首二月月費還打五折。

鏡報 ・ 1 天前發表留言
「2026駿馬迎春喜臨門」羅東鎮賀歲贈春聯

「2026駿馬迎春喜臨門」羅東鎮賀歲贈春聯

攝影記者林姵汝（記者卓羽榛宜蘭報導）春意滿盈，新的一年悄然展開，羅東鎮115年春聯主題為「駿馬迎春」，由羅東鎮長吳秋齡親自提詞，獻上最真摯的新年祝賀，寓意在新的一年裡，像駿馬般精神抖擻、勇往直前，...

自立晚報 ・ 1 天前發表留言
7-11聯名日系IP集點送　屈臣氏邀三麗鷗耍萌

7-11聯名日系IP集點送　屈臣氏邀三麗鷗耍萌

超商集點加價購活動找日本創作者聯名，逾20款商品登台(圖/7-ELEVEN 提供)

卡優新聞網 ・ 1 天前發表留言
馬太鞍洪災誰負責國民黨花蓮縣議會黨團告了　消防署提澄清說明

馬太鞍洪災誰負責國民黨花蓮縣議會黨團告了　消防署提澄清說明

【記者 高鐿玲／新北 報導】針對花蓮縣政府發稿質疑中央於去（114）年馬太鞍堰塞湖（見圖）事件之防災應變作為，

台灣好報 ・ 1 天前發表留言
Hang Ten新裝浪騰馬躍　adidas球鞋地瓜球跳躍

Hang Ten新裝浪騰馬躍　adidas球鞋地瓜球跳躍

雙色地瓜球與下方銀色弧線描繪攤位上的鍋具，充滿在地趣味(圖/adidas 提供)

卡優新聞網 ・ 1 天前發表留言
2025年出國人次飆新高　全年赴日衝673萬人次

2025年出國人次飆新高　全年赴日衝673萬人次

出入境差距擴大至逾千萬人次，全年赴日旅遊就高達673萬人次(圖/卡優新聞網)

卡優新聞網 ・ 1 天前發表留言
花蓮議會告龔明鑫馬太鞍失職　水利署回應

花蓮議會告龔明鑫馬太鞍失職　水利署回應

[NOWnews今日新聞]花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災案，光復鄉長林清水因偽造撤離人數遭羈押禁見，更傳反咬花蓮縣長徐榛蔚。花蓮縣議會國民黨團不滿地方背鍋，今（28）日赴北檢告發內政部長劉世芳、農業部長陳駿季...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前4則留言
馬太鞍水災害命　花蓮藍議員告劉世芳「廢弛職務」｜#鏡新聞

馬太鞍水災害命　花蓮藍議員告劉世芳「廢弛職務」｜#鏡新聞

年9月花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，釀成19死5失聯悲劇，花蓮地檢署介入偵辦後發現，光復鄉鄉長未確實照冊，事後甚至謊報名單，因此將他收押禁見。不過國民黨花蓮黨團認為，管理堰塞湖是中央的責任，不該拿基層開刀，因此今天(1/28)上午特別到北檢，提告內政部長劉世芳以及農業部長陳駿季等人。

鏡新聞 ・ 1 天前3則留言
Chrome 變身 AI 瀏覽器：Nano Banana 直接在網頁上改圖，Gemini 側邊欄同步上線

Chrome 變身 AI 瀏覽器：Nano Banana 直接在網頁上改圖，Gemini 側邊欄同步上線

Google 為 Chrome 推出基於 Gemini 3 的重大更新，包括全新側邊列、Nano Banana 工具、個人智慧及自動瀏覽功能。部分功能免費，自動瀏覽需訂閱 AI Pro 或 Ultra，美國用戶率先體驗。

Yahoo Tech ・ 14 小時前發表留言
〈 中華旅遊 〉翠峰湖倒影如畫 漫步檜木林

〈 中華旅遊 〉翠峰湖倒影如畫 漫步檜木林

記者林怡孜∕台南報導 春節假期適合遠離塵囂、沉浸於山林自然之美。中華旅行社特別推出「…

中華日報 ・ 1 天前發表留言
淡水 停水補助每人150元 地方怨太少

淡水 停水補助每人150元 地方怨太少

淡水河北側道路工程去年11月誤挖地下自來水管線，造成淡水19個里、逾6.7萬戶連續停水最長達6天，新北市新工處28日說明，現階段先針對已登記案件開放民眾檢附單據申請「買水費、抽水馬達修繕費及盥洗補助每人150元」，預計2月2日公告於淡北道路官網，其他賠償項目待後續鑑定報告出爐再研議；此說法仍引發地方里長與民代反彈，指補償內容與實際衝擊有落差。

中時新聞網 ・ 1 天前發表留言

別再拖！Office零日漏洞已被利用 微軟緊急修補一次看

微軟近日發布緊急安全更新，修補一項高風險的Microsoft Office漏洞，該漏洞目前正以「零日漏洞」（Zero-day）的形式遭到利用，恐使攻擊者得以存取使用者檔案，對企業與個人用戶構成重大資安威脅。根據美國國家漏洞資料庫（NVD, National Vulnerability Databas

自由時報 ・ 18 小時前發表留言
桃機台日入境事先確認再上路 大幅縮短入境日本通關時間

桃機台日入境事先確認再上路 大幅縮短入境日本通關時間

「台日機場入境事先確認」作業自今（29）日起至2月25日再次實施，由桃園國際機場與日本出入國在留管理廳合作，旅客搭乘中華航空、長榮航空、星宇航空及台灣虎航4家國籍航空、共15條航線、預計122個航班，可在桃園機場先行完成入境審查，大幅縮短抵達日本後的通關等待時間。

自由時報 ・ 14 小時前1則留言

《傳產》房市回神 上季價量回來了

【時報-台北電】2025年第四季國泰房地產指數28日出爐，價、量都回來了，上一季「價穩量增」，相較去年同季「價穩量縮」，全國每坪均價58.08萬元再創新高，季漲0.81％；總體來說，成交價、推案量、銷售率、成交量等四大指標都回神，惟全台房市仍處於偏弱格局，信用管制緊縮未明顯改變之下，預期2026年仍將延續盤整走勢。 2025年第四季國泰房地產指數顯示，開價、議價率、成交價均維持穩定；推案量與銷售率中幅增加，成交量大幅增加。 銷售率方面，30日平均銷售率已擺脫2025年第三季的窒息量，第四季10％以下銷售率占比81％，10％～15％約占10％，20％以上占5％，15％～20％占4％。就各都表現觀察，以新竹銷售率突破二位數達11.64％，表現一枝獨秀。 成交量方面，新北市季增1.68倍最明顯，台北市及桃園季增8成，台中減少，台南持穩。 至於成交價方面，以新竹季漲8.5％較多，台南、台北市都季漲4％以上，惟新北市則季跌3.44％最明顯。全國每坪平均58.08萬元，刷新史上新高紀錄，季漲0.81％；其中台北市每坪133.0萬元、新北市65.67萬元、桃園47.72萬元、新竹55.30萬元、台中

時報資訊 ・ 21 小時前發表留言

不花錢也能用AI做研究！OpenAI釋出免費工具Prism、有帳號就能用

OpenAI近日宣布推出全新工具「Prism」，這是一款由最新GPT-5.2核心技術支援的AI原生科學寫作與協作工作區，即日起，凡擁有ChatGPT個人帳戶的使用者，皆可免費使用。OpenAI指出，過去一年來，AI已在數學、分子生物學與免疫學等研究領域，展現出強大的推理與分析能力；然而在實際研究執行

自由時報 ・ 23 小時前發表留言
NAND控制晶片技術發威!　慧榮入選「2026 全球百大創新機構」

NAND控制晶片技術發威!　慧榮入選「2026 全球百大創新機構」

NAND 快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技(SIMO)，宣布榮獲科睿唯安評選為「2026 全球百大創新機構」(Top 100 GlobalInnovators 2026) 。此為科睿唯安第 15 屆發布的年度指標性評選，透過嚴謹分析，表彰持續推出具高度影響力發明、引領產業創新發展的卓越機構。

太報 ・ 18 小時前發表留言