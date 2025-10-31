Poker Queen凱莉 Kelly：空服員到女團隊長，她把「耐心」練成一種牌桌的領導力
在競爭激烈的德州撲克圈中，Poker Queen（PQ）女子戰隊以「不只是撲克」的泛娛樂定位獨樹一幟。本期《尷尬專訪中》邀請到這支由11位女生組成的隊伍的靈魂人物——隊長凱莉（Kelly）。從空服員的身份「誤打誤撞」踏入撲克圈，凱莉自謙「不是裡面打牌最出色的」，卻因為成熟的思想和「媽媽的性格」被選為隊長，成為隊員們的「盾牌」。在專訪中，凱莉分享了她在多重身份中的心態平衡，如何將普遍認為的「劣勢」轉化為牌桌上的「優勢」，並堅定地表示：「我是一個很喜歡用於嘗試的人」。
從空服員到撲克女團：誤打誤撞的人生轉折
凱莉的人生軌跡充滿了意料之外的轉折。她的大學畢業後，便「誤打誤撞就考上了」空服員。然而，她與德州撲克的緣分，則來自於 Poker Queen 老闆的慧眼與理念。她透露，老闆當時認為撲克圈內「打牌的女生真的是非常少」，且上桌打牌的「都是一群臭男生」，因此萌生了組建一支由「喜歡打牌，然後又長得漂亮」的女生組成的團隊。雖然擔任隊長，但凱莉謙虛地表示自己「真的沒有...不是牌打最好」，但團隊的11個人都是「很專精在這個地方」。
內耗型領導者的心態平衡術：對外分享快樂，對內消化壓力
凱莉自認是一個「內耗的人」，習慣在有負面情緒時「自己先消耗完」。她希望在自己的平台或任何地方，都能「把開心的感覺分享給大家」，而「比較負面的情緒我通常都是留給自己」。在眾多身份中，她認為最大的壓力來源是「自己給自己」。她提到，在牌桌上「面對比較鬆浪的選手啊，或是面對比較激進一點的選手」，如何去做一個「心態上面的調整跟平衡，是很重要的一件事情」。
然而，當她擔任 Poker Queen 隊長時，她又必須承接來自隊員們的壓力。她就像一位「媽媽的性格」，比較喜歡「take care所有人」，因此隊員們遇到不開心的事情時，大多會來找她。所幸，凱莉過去曾擔任過台北市觀光巴士的車輔人員隊長，對於「做團體的 leader 這件事情，我已經就是很習慣了」，所以覺得還好。
隊長最難的任務：不是打牌，而是「訂餐廳」
擔任隊長對凱莉來說，困難的部分有些出乎意料。她笑說：「訂餐廳！想大家要吃什麼！我們有 11 個女生，我每次要訂餐廳真的都是非常的困難」。不過，回歸嚴肅層面，她認為最困難的在於「女生跟女生中間的那個調劑」。由於女生的團體「比較多一些心裡面的情緒」，不像男生團體般直來直往。而身為隊長，她也必須設法做到「怎麼樣讓公司也滿意跟團員們也心甘接受這件事情」。
她被選為隊長，除了年紀稍微大一點、思想較成熟外，更因為她能用「比較好的圓融一點的方式」去幫大家爭取福利，就像是團隊的「盾牌」。她很慶幸公司主管與老闆都對團隊很好，且「很願意跟我們大家坐下來談」，讓她在執行上沒有遇到什麼困難。
從「大老二」到德州撲克：耐心是牌桌上的最大優勢
凱莉與德州撲克的邂逅，始於「跟朋友一起玩」，一開始她以為德州撲克「不就是很像大老二嗎」，但上桌後才發現，撲克遠非「比誰運氣好這樣」，它運用到非常多對人性的了解、桌況的分析，以及策略上的調整。
在撲克風格上，凱莉最大的優勢是「耐心」。她的老師們都認為她「很適合去打那種四五天的比賽」，因為她是一個「比較沉穩坐得住的人」。她認為這份耐心是「相輔相成」的結果，她本身就比一般人有耐心，但撲克訓練更強化了這項特質。她回憶第一次打牌就坐了八個多小時，當場虛脫，感嘆「也太累了吧，怎麼就是燒腦成這個樣子」。
讓凱莉最印象深刻的一場比賽是「去澳門那一場」。當時她幾乎連小盲都付不出來，被迫 All-in 一把 27 的牌。然而，卻在合牌時「一張 6 卡順插進去」，成功翻倍，一路翻籌碼到最後拿到「第五名的成績」。她特別感動的是，當時「團員們全部都在旁邊幫我加油」，讓她感受到「有那種家人都在幫你應援的感覺，我覺得非常好」。
善用刻板印象：將「劣勢」轉化為「攻擊」武器
談到女團與男團在牌風上的差異，凱莉認為男生「很著重在打牌這個技巧啊」，而她們的女團「我覺得每個人都很像男生，大家都打得很激進」，打破了普遍覺得女生偏弱的印象。她承認，女生上牌桌會遇到的最大挑戰是「男生會覺得說女生比較好打吧」，一開始她也覺得這是「劣勢」，感覺上桌每個人都在盯著我打，像是「臭魚」被大家虎視眈眈。
但現在，她已將心態轉化：「那表示我形象好啊！」她發現，由於大家普遍覺得女生比較不敢 bluff（偷雞），所以她 bluff 的機率反而比較容易成功。她總結道：「你要善用大家覺得你普遍對你的刻板印象是什麼，來去攻擊他們。可以是劣勢，也可以是優勢」。
在牌桌上，身為目光焦點的女性玩家確實會吸引全場注意，但凱莉認為這是優勢：「我比較能夠跟桌上的人打成一片，大家比較會願意跟漂亮的女生聊天」。透過聊天，她可以進行「心理戰」，達到「知己知彼才能百戰百勝」的目的。至於如何面對下風期，凱莉強調「自我調適是一個很重要的」，要找到「放鬆紓壓的方式」，並在下風期時「不要做這麼多進攻」，可以「稍微防守多一點」，這些都是靠經驗累積。
拒絕單一風格：不只是撲克，是百變的藝術家
凱莉透露，由於分享撲克而掉了一些粉絲。但她對此已經釋懷，認為不用太去在意說掉粉這件事情」，因為那真心會留下來想要看你的內容的人，就是你的真愛粉。她對自己的定位是「很百變」，不希望讓大家只看到她很單一這樣子的人設，而是一個很喜歡用於嘗試的人。她強調 Poker Queen 並不只是「一個真的很純打撲克的一個女團」，她們也參與「泛娛樂的節目」，像是有團員是模特兒、演員，甚至有兩位在拍《角頭》。她希望大家能看到更多「不一樣的我們」，而不只是「一群長得好看的花瓶」。
最後，她給予德州撲克新手的建議是：「學習是一件非常長遠的一件事情」，不要以為會打一手牌就可以上桌，因為「它就像是一個宇宙那樣，永遠都會覺得你有很多還需要你值得學習的事情」，面對不同的人事與地點，「你需要運用的策略絕對都是非常廣泛的」。
凱莉IG：https://www.instagram.com/kellyfeng0821/
