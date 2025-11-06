Poker Queen德州撲克女子戰隊蕾菈—把人生框架拆掉，改用「先做喜歡的事」做答案

蕾菈：「我不會後悔我做任何事情。發生，一定有它的理由——要嘛讓你學到，要嘛讓你長大。」（圖／取自IG：la.112814）

擁有近百萬YouTube訂閱、破百萬IG粉絲，同時身兼DJ身份的蕾菈，近年多了一個新頭銜——「Poker Queen 德州撲克女子戰隊」成員。近日她上《尷尬專訪中》節目，分享了她從爆紅、歷經低潮，到轉戰德州撲克賽場的心路歷程。

意外的網紅之路：從拒絕憲哥到「反骨鄧紫棋」

談及入行契機，蕾菈透露，她從未想過走這條路。起初憲哥曾問她是否願意面試當小職員，但她當時以「害怕藝人完全沒有隱私生活」為由拒絕了。後來，她因姐妹介紹，認識了酷炫，開始客串一些角色。當時的她還很胖，也沒人覺得她像鄧紫棋。直到《新說唱》節目爆紅，酷炫想找人扮演鄧紫棋，才想到了她。影片釋出後網路迴響非常好，酷炫便問她是否願意簽約做網紅。蕾菈回憶，當時她天真地想：「這個工作只是拍拍片...好像跟藝人也沒有關係吧？應該不一樣吧？」結果簽約後才發現「是一樣的唷」——同樣沒有隱私，所做的一切都會被大眾審視。

面對審視：「關你屁事」與「衣食父母」的拉扯

蕾菈坦言，一開始非常排斥失去隱私，無法理解為何自己的感情觀或私事需要被大眾放大評價。她的人生哲學是「關你屁事」跟「關我屁事」，因此曾「百思不得其解」。但入行久了，她漸漸理解並習慣了。她體悟到：「沒辦法，因為我們是靠這些人，是我們的衣食父母」。因此，她學會了有些大眾無法接受的話題就選擇不講，並堅信做任何事情跟說任何一句話都要由一而為之。

母親身份的掙扎：我不能為了孩子失去自己

身為兩個孩子的母親，蕾菈承認這個身份對她的工作與想法帶來影響。她直言，外界可能覺得她是個太自私的人，做的決定讓人無法理解。但她想澄清：「對身為兩個孩子的媽媽，我做的每一個決定，當然都一定是要想到他們」。但她接著拋出一個深刻的反思：「但是我覺得如果一個女人，會因為孩子而失去自己的話，那不是很悲哀的一件事情嗎？」。因此，她在做決定時，固然會想到孩子，但更會想到自己快不快樂。

歷經低潮與炎上：從不後悔，但學會放下流量

蕾菈的YouTube頻道經營已七年，她觀察到觀眾的觀影習慣正在改變，大家越來越沒耐心看長影片，短影音的速食概念盛行，前三秒到五秒就決定了影片的生死。而她自己也因為「直言不諱」的風格，常遭受「炎上」批評。對此，蕾菈堅定表示，她的初衷從未改變：「我不會後悔我做任何事情」。她認為，所有事情的發生都有理由，要嘛是學習、要嘛是痛苦、要嘛是成長。但她也釋懷了，認為不需要去改變那些本來就討厭或不認同她的人。

德州撲克：從「打好玩的」到「一試成主顧」



蕾菈其實在懷孕前就有打德州的習慣，但都是打好玩的，也打得非常糟。轉捩點是在2023或2024年的APT台灣站，她受邀參加了一場邀請賽。當時正處低潮，一進到賽場，她感受到了前所未有的震撼，德州撲克的魅力讓她一試成主顧，從此愛上了這項競技賽事。

談及加入Poker Queen女子戰隊的契機，蕾菈笑著說她有點忘了是誰找她的。但她記得決定加入的原因是，當時雖然喜歡德州，卻自認不夠成熟，牌技和觀念都不足以接受賽事邀請。她開玩笑地形容這個機會：「有一個傻逼老闆要出一大堆錢，然後辦一個女子戰隊還要找老師、花錢出國比賽，然後自己一毛錢都不用出，那這種好康的事情誰不做啊？」。但蕾菈非常感謝公司給予的豐厚資源，不斷請老師來教導，讓她學到很多，也認識了一群很特別的姐妹。

備賽心法：大賽前「絕不碰牌」，形象管理更重要

蕾菈也分享了她獨特的備賽心態。如果隔天有大型比賽，她前一天盡量不要讓自己太累，不要太晚睡，最重要的是不要打任何的德州撲克」，包括線上和線下。她解釋，如果前一晚打了牌，睡覺時腦袋會很躁鬱，一直想著牌局，導致睡不好。因此，她會選擇好好睡覺、洗澡、保養。她笑說：「在這種這麼大型的比賽，就算沒有獎金，我一定也要賺到一個超漂亮的照片」。

蕾菈希望Poker Queen的姐妹們能繼續一起努力和進步。對她個人的期許，她則希望能出一則生涯獎金多少幾百萬之類的新聞。最後，蕾菈也給想接觸德州撲克的新手建議，呼籲大家先去做功課，透過網路上的免費教學資料，真正了解德州撲克。

