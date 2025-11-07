Poker Queen 德州撲克女子戰隊Tina（綵芯）——把直覺、真誠和「觀察力」變成她的底氣

Tina（綵芯）：「德州樸克讓我從很即興，變得更有耐心、更會思考。」（圖／取自IG：tina_weng9113）

年僅22歲的Tina（翁綵芯），身兼人氣直播主與Poker Queen德州撲克女子戰隊成員雙重身份。近日她上《尷尬專訪中》節目，分享了她從18歲疫情期間投身直播，到在夜市意外與德州撲克結緣，最終加入戰隊的故事。她坦言，撲克讓曾經「不愛動腦」的自己學會了耐心與思考。

18歲的直播之路：從「內耗」到「真誠」

Tina透露她18歲時正值疫情剛開始，當時很糾結能做什麼。由於天生喜歡在鏡頭前露臉、愛講話，且不畏懼回覆留言，便在休學後將直播轉為本業。她坦言，在初的平台時競爭很大，讓她時常陷入「憑什麼他可以，我不行」的自我糾結與內耗。後來轉到浪Live。新平台更著重直播內容，玩家素質也很好，讓她比較能夠做自己。她放下對業績的執著，變得更有彈性，用好朋友般輕鬆聊天的方式，反而讓心理更舒服。

16歲夜市打工啟蒙德州撲克

Tina與德州撲克的緣分始於16歲。當時她在夜市的遊戲攤打工，正好是德州撲克。她因此學會了發牌、懂了牌理。「我是一個非常喜歡觀察別人的人，」Tina說，她在過程中學會了讀取他人心理。後來Poker Queen讓她再次接觸到這項運動，她才發現「我是真的很喜歡德州撲克」。

加入 Poker Queen成為最強大的「後盾」

決定加入Poker Queen女子戰隊，對Tina而言最大的改變是擁有了一個非常好的後盾去支持自己做想做的事情。她表示，遇到難題時不再是孤單一人，團隊會一起學習、一起討論。在團隊中，Tina認為自己的牌風比較大膽、激進，並且比較偏向於自己的直覺。這種激進的風格，在Tina看來反而是種優勢。因此，當她採取行動，無論是詐唬或是希望對方蓋牌時，對手蓋牌的機率就比較高。

觀察練出牌桌讀心術

身為觀察愛好者，Tina也分享了她對牌桌上小動作的獨到見解。她以自身經驗總結：「有些人摸鼻子就是詐唬比較多，心虛就會摸一下。」另一個常見動作是往後靠，通常往後靠其實是不怕你扣他，對方的牌很大表現的很放鬆，因為牌大他不怕你。」

廣告 廣告

她也提到印象最深刻的比賽，是在三亞打的CPG。那是她首次在大型比賽、籌碼領先的情況下走到最後。她在過程中學會了觀察並調整策略，例如用較保守的範圍去對抗打法激進的對手。

談到女團亮眼外貌與知名度，Tina坦言這帶來了「輿論壓力」。她說：「壓力最大的是當所有人都在看你打牌，好像容錯率很低，沒有辦法接受你為什麼會犯這種錯。」她承認自己還在學習如何調適這種壓力。

最後，Tina誠摯推薦大家接觸德州撲克。「我本來是一個非常即興的人，甚至我是一個很不愛動腦的人，但是德州撲克讓我學會了耐心跟思考。」她呼籲觀眾不要不了解就抱持既定印象，而是去認識它，「你會從中得到很多快樂，而且你在思考事情的時候你會腦袋更清楚。」

IG：https://www.instagram.com/tina_weng9113/

原始連結

看更多 CTWANT 文章

Poker Queen凱莉 Kelly：空服員到女團隊長，她把「耐心」練成一種牌桌的領導力

從鎂光燈到牌桌：Poker Queen 雨雨的「世界旅行」與「自我挑戰」—不只是美，更是戰術的體現

TMTC 女子賽冠軍 Rina：「把每一次的『撐不住』變成下一次『更穩住』」