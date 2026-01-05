Polo Ralph Lauren紅什麼？Sana、Krystal麻花毛衣韓妞人手一件！老爹風回潮推薦單品一次看

隨著近年老錢風的延燒，Ralph Lauren無痛轉型走入年輕人的時尚視野，旗下常以小馬Logo為識別設計的Polo Ralph Lauren支線也搭上老爹風的回鍋潮，一些總感覺會出現在爸爸衣櫃中的衣服，現在則成了女孩們的穿搭寶物。從夏季受到時尚博主追捧的復古Polo衫造型，加上泰勒絲（Taylor Swift）那條被搶購一空的訂婚裙子，皆是Polo Ralph Lauren登上時尚尖端的證據，而冬季的到來，更讓奉針織毛衣為經典的Polo Ralph Lauren宣告強勢回歸！

Sana、Krystal…名人示範Polo Ralph Lauren麻花毛衣

TWICE成員Sana日前示範Polo Ralph Lauren的一款半拉鍊麻花毛衣，因朦朧溫暖的視覺效果，顯得特別溫柔氣質，而吸引了不少粉絲紛紛入手同款；Krystal（鄭秀晶）則是穿上Polo Ralph Lauren經典的灰色圓領麻花毛衣，以疊搭方式穿出細膩層次感……透過名人們的示範，Polo Ralph Lauren的麻花紋理毛衣已成為今年冬天韓妞人手一件的火熱單品。

Polo Ralph Lauren推薦單品

半拉鍊麻花針織純棉毛衣，NT$11,680

半拉鍊衫在本季是被推上秀場的時髦代名詞，再結合Polo Ralph Lauren套頭衫的休閒風格與經典麻花針織結構，並在胸前繡上精緻的Pony小馬圖案，堪稱是今年冬天潮流中的潮流！

直達官網

絞花針織羊毛羊絨混紡毛衣，NT$8,880

Polo Ralph Lauren的麻花針織衫有推出多種剪裁版型與顏色，其中這款羊毛羊絨混紡絞花針織圓領毛衣採用修身版型設計，穿起來合身卻不會顯得老氣，單穿之外，也可以像Krystal這樣當作披肩，搭配出色系的豐富層次，除了經典的灰、卡其、藏藍色......繽紛的糖果色系在本季也十分受歡迎。

直達官網

麻花針織棉質圓領開襟衫，NT$5,096

將麻花毛衣製作成開襟衫其實更具備多用途實用性！扣上扣子時可以是一件素面、有著鈕扣裝飾的上衣，解開扣子作為外套，則能自由搭配各式基礎單品，開襟衫的顏色可以選擇跳一點，即能輕鬆替冬季日常增添亮點。

直達官網

費爾島圖紋羊毛混紡開襟衫，NT$21,880

在冬季歡樂氛圍裡，費爾島圖騰是最應景的服裝元素之一！就連Sana與Krystal也不約而同穿上。精緻的費爾島圖紋其實不僅限於慶祝聖誕節，生活休閒時刻也相當適合，這款鈕扣式開襟衫選用高磅數羊毛混紡紗線，結合提花針織工藝，既保暖又能穿出比起素面毛衣更有趣的造型！

直達官網

麻花針織配件

Polo Ralph Lauren的麻花織法與面料也一路延伸到了配件，與毛衣同樣材質的漁夫帽、手套，對於提升穿搭完整度有很大幫助，體現用細節成就個人風格，因此雖然配件的取代性較高，編輯在此還是非常推薦。

直達官網





