Popu Lady寶兒好身材不藏了！出動「要價6位數達菲熊」拍寫真 壓力大到崩潰痛哭

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

Popu Lady成員寶兒推出個人寫真書《Babe Fantasy》驚艷粉絲，她在書中大方展露健康性感的腰部曲線，還積極鍛鍊核心維持緊實身材；寶兒接受POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪，她表示「從來沒想過自己會出版寫真書」，這次親力親為，甚至出動價值高達6位數字、逾200隻私人收藏的達菲熊，讓寶兒在過程中壓力大到幾度爆哭，寶兒自招是「最麻煩的甲方」，在寫真書籌備時常常半夜傳訊息找攝影師討論。

廣告 廣告

寶兒推出寫真集。（圖／POP Radio提供）

寶兒自認私底下對展露身材較無自信，這次接受公司老闆提議拍寫真書，除了因為「長大了」，也希望能享受每個階段的自己。寶兒分享，其實平常她和一般人一樣，身上常有「一團小肉」，這次為了呈現零死角的曲線，她除了加強體態管理維持低體脂、每天穿塑身衣塑形，也在腹部、臀部與大腿等加重局部核心訓練。

寶兒出動價值高達6位數字、逾200隻私人收藏的達菲熊拍攝寫真。（圖／POP Radio提供）

Popu Lady成團已13周年，成員雖各有發展，但感情仍十分緊密，寶兒感受到每一位團員都慢慢地越來越成熟，她說，自己比較直接，有話不吐不快的個性，在早期可能被公司貼上不夠圓滑的標籤，與洪詩相比，更顯得對方是溫柔且富有智慧。寶兒一談起洪詩，就語帶敬佩地表示「她是我看過最完美的女性」，寶兒說，曾經洪詩和自己一樣都很怕痛，但對方卻能從不耐疼痛的女孩到歷懷孕生子，讓寶兒連聲稱讚「太勇敢了」。

更多FTNN新聞網報導

BoA不續約了！ 與SM娛樂結束25年合作 網感嘆：真的要見證一個時代的結束了

白冰冰旗下女團拿大獎！2025年成績亮眼 學霸隊長背景曝光

這次不當古惑仔！《百萬人推理》預告釋出 鄭伊健化身警探攜手婁峻碩破案

