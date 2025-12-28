Popu Lady寶兒寫真破尺度！談庭瑄、陳柏霖婚禮卡關認：完全沒關心

「Popu Lady」成員寶兒近期推出個人寫真書。（圖／東森娛樂）





女團「Popu Lady」成員寶兒（吳昀廷），2024年加入富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，近期她推出個人寫真書《Babe Fantasy》，內容不僅突破以往尺度，展現「女孩轉成女人的小性感」，更為了呈現完美體態而積極瘦身，今（28）她舉行新書發表會，公開談及拍攝內幕。

寶兒透露，今天出席活動前本來有立下不能哭的目標，但看到大批粉絲前來支持相當感動，一度哽咽落淚，談及發行寫真書的契機，她則表示，起初公司先提出這個想法，自己思考一下後覺得滿好的，「如果我現在不做這件事情，以後也不會那麼漂亮，可以有一個作品讓我有一些漂亮的回憶，是件滿美好的事情」。

寶兒拍攝寫真前認真控管體重。（圖／東森娛樂）

寶兒拍攝寫真前認真控管體重。（圖／東森娛樂）

至於拍攝前是否有控管體重，寶兒則說，拍攝時體重大約41公斤，為了展現完美體態，不僅戒掉零食及手搖、每天堅持做10分鐘腹部的核心運動，甚至連睡覺、練舞時都穿著塑身衣，她也分享拍攝時的趣事表示，在拍攝當天全程做好防護措施，沒想到因為胸貼貼得時間過長，在換裝時一度忘記有貼胸貼，讓她吶喊「我胸部怎麼不見了！」瞬間逗翻全場。

被問及寫真書發行後是否有跟Popu Lady團員們分享，寶兒笑說，團員間不太會邀請彼此購買，但洪詩有默默買下並在社群標記她，令她感到很溫暖，雨珊也在第一時間到公司欣賞，誇讚「拍得真好」，至於先前庭瑄與陳柏霖傳出因閃兵而婚禮卡關一事，她則坦言「完全沒有關心」，與團員們都是屬於「放養」的相處方式。



