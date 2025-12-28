Popu Lady寶兒激瘦到41公斤辣翻！推脂、穿塑身衣逼出新高度

寶兒28日出席粉絲見面會。（創意市集出版社提供）

Popu Lady成員寶兒近期推出個人寫真書《Babe Fantasy》，她28日出席粉絲見面會透露，為拍攝狂練核心、飲控、穿腹帶塑形，拍攝期間更遇到颱風仍敬業完拍。為呈現完美體態，寶兒在拍攝前進行高強度健身訓練，核心、腹肌天天操不間斷，再搭配嚴格飲控與每日腹帶塑形，還親自做推脂、油推讓線條更細緻。她笑說：「真的很累，但看到成果後覺得一切都值得！」

拍攝期間，寶兒一度瘦到41公斤、體脂僅剩18％，BMI更低到僅16.1，體內年齡量出18歲。這次寫真書最特別的，是寶兒首次從企劃端「全程主導」。包括服裝風格、造型氛圍、拍攝主題甚至場景調性，都由她親自參與規劃。寶兒分享：「因為是第一本個人寫真書，每一個決定對我來說都很重要。在有限的時間與預算裡，要做到最好的呈現真的有壓力，但這本作品就是想呈現最不一樣的我。」

靈感來源則來自寶兒長期對時尚的熱愛，她透露：「我從學生時期就固定買雜誌，平常很喜歡看各國拍攝作品、T台走秀。這次籌備期每天都在找參考，不論小眾攝影師或大師的作品都看。」有趣的是，這次攝影師竟是寶兒最早期做外拍時期的合作夥伴，因此兩人默契十足，大膽嘗試各種風格。

