Popu Lady寶兒疑遭富邦退隊！落淚坦承「收到相關訊息」：超突然

Popu Lady成員寶兒2023年加入富邦悍將Fubon Angel啦啦隊，歷經兩年時間，累積許多粉絲支持，原本個性害羞的她，也逐漸更外向自然。豈料，寶兒昨（27）日在限時動態難過發聲，遭疑是非自願被退出啦啦隊，今她也公開發聲了。

寶兒今（28）日出席個人首本寫真書《Babe Fantasy‧寶兒寫真書》新書分享見面會，她忍不住落淚，分享收到消息的難過感受：「我收到的當下還是會覺得好突然，也會覺得很難過，因為我現在跟女孩相處的也蠻好的。」坦言還在努力溝通中，一切以球團公布為主。

寶兒說，加入富邦啦啦隊這兩年，好不容易跟大家變熟，沒想到又要改變相處方式，失落地說：「這兩年我還是成長了很多，可以在富邦球團效力我也覺得很開心，我希望一切都是好的地方發展，球團都有球團的考量，我尊重所有的決定。」

寶兒邊哭邊說，其他女孩們的確有看到她的限時動態，很多人都有關心她，「她們的文字也很不捨，我就覺得很難過，如果不在了，我就沒有那麼多時間可以跟她們相處了」。至於未來工作動向，寶兒全權交由經紀公司處理，「畢竟現在公司老闆，就是我們Popu Lady之前的經紀人，他很懂我們，所以一切也是給公司安排」。

