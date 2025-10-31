POPUPASIA 2025 亞洲手創暨生活展 11 月 13–16 日 松山文創園區登場

圖▲2025 亞洲手創暨生活展於 11 月 13 – 16 日 在 松山文創園區登場。(圖/ POPUPASIA提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

亞洲最具代表性的創作品牌商展——POPUPASIA 2025 亞洲手創暨生活展，將於 11 月 13 日至 16 日在台北松山文創園區四、五號倉庫盛大登場。今年以主題「Authentic｜真實・原創・永續」出發，邀集超過 200 組來自台灣、日本、韓國、泰國與東南亞的創作者，帶來從插畫、設計到生活工藝的亞洲創作風景。

自 2016 年創辦以來，POPUPASIA® 一直是亞洲創作者與品牌的交流平台，鼓勵每個人「讓喜歡的事成為生活」。今年展會以「五大主題展區 × 四天活動」呈現，邀請觀眾以雙手與心感受創作的真實溫度。

圖▲Jing jai Ｍarket 活動現場。(圖/ POPUPASIA提供)

亞洲創作最強陣容

四號倉庫「亞洲生活展」由 TRUNK DESIGN 策劃，以「地方創生 × 亞洲風格」為核心，聚焦香氛、家飾與生活設計品牌。

五號倉庫「亞洲手創展」聚焦亞洲原創設計與職人精神，特別與泰國清邁 Jing Jai Market 真心市集聯手策劃泰潮展區，讓觀眾一次體驗清邁的創意氣息與市集氛圍。

今年超過 30 組泰國創意品牌盛大來台登場，從時尚、陶藝、插畫到再生設計，每位創作者都親自飛來與觀眾互動，展現亞洲創意的熱情與真實。

像是以香氛與陶藝融合的 KLĀY、以幽默角色「內褲大叔」風靡社群的 NANAJITTANG，以及以回收牛仔布重生為時尚單品的 Bono Brand——都是不容錯過的亮點品牌。

現場活動超豐富！五大任務 × 天天抽好禮

這次不只是逛展，更要邊玩邊拿好禮！

完成「線上線下五大任務」即可集章兌換飲品或泰國小點心，還能參加滿額抽獎、升級 VIP 會員卡

早鳥禮｜週末 10:00 進場前 180 名，送你泰式餅乾一包，跟我們一起吃甜甜開展日！

滿千摸彩｜單一品牌消費滿 NT$1,000，就能抽「摸彩券」現場抽獎。

滿萬升級｜累積消費滿 NT$10,000，即可升級 POPUPASIA VIP 尊榮會員。

消費加碼抽｜每天都有機會抽中現金折價券、限定人偶與周邊好禮。

好店串連｜集滿5章還可兌換限量獎品！

無論你是想找設計靈感、收藏手作精品，或單純想感受亞洲創作的活力氛圍，這裡都有驚喜等你解鎖！

圖▲泰國、日本原創商品。(圖/ POPUPASIA提供)

熱門話題 × 不容錯過

今年 POPUPASIA® 第二次與全家便利商店 FamilyMart 合作，整合三大平台——FamiTicket 售票 × 好賣+選物平台-好賣市集× FamiPort 雲端列印，打造從購票、選品到創作體驗的完整旅程。現在可於全台全家便利商店購票，或線上購買限量優惠雙人票！

同時，日本代表性 B2B 批發平台 SUPER DELIVERY 也將首度參展，帶來亞洲品牌如何走向國際市場的成功經驗。

讓更多亞洲創作者被看見

今年，許多創作者帶著自己的作品與夢想，遠從泰國、日本、韓國飛來台灣，只為與熱愛生活與設計的你相遇。這是一場用行動支持創作、用購買改變未來的展會——邀你一起進場感受真實的創意能量！

展會資訊

日期：2025 年 11 月 13 日（四）至 16 日（日）10:00–18:00（週四一般民眾12:00進場）地點：松山文創園區四、五號倉庫（台北市信義區光復南路 133 號）

票價：雙人優惠票熱賣中 https://popupasia.com/ticket/

官方網站：https://popupasia.com/

LINE 官方帳號：https://lin.ee/kFas1y6