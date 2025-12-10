Pornhub最新報告：俄羅斯最熱門色情分類其實犯法 台灣人最愛的是.......

Pornhub 近日公布 2025 全球報告。報告中全球熱門色情分類有：阿拉伯人、日本人、法國人、跨性別、熟女、女同志等。 圖：翻攝自 X@Nexta TV

[Newtalk新聞] 全球知名成人網站 Pornhub 近日發布 2025 年度統計數據，台灣所在的東亞地區最愛的熱門色情分類為「日本人（Japanese）」，美國為「女同志（Lesbian）」、加拿大為「熟女（MILF）」。其中俄羅斯的熱門分類最引人震驚，最受歡迎的色情類別竟是 「跨性別色情」（transgender porn）。

據 X 帳號《Nexta TV》報導指出，在一個被描述為「傳統」且「東正教」色彩濃厚、官方層級嚴格禁止任何涉及 LGBT（多元性別）內容的俄羅斯，最受歡迎的色情類別為「跨性別色情」（transgender porn）。

俄羅斯官方近年來對性少數族群的內容審查和禁令可謂愈發嚴苛。據資料，俄羅斯自 2013 年便實施「反同性戀宣傳法」，禁止向未成年人傳播「非傳統性關係」內容。隨後，2022 年該法適用範圍更擴大至所有年齡層，禁止在書籍、電影、媒體和網路中描繪同性戀關係。

到了 2023 年，俄羅斯最高法院甚至裁定將「國際公共 LGBT 運動」定性為「極端主義」，禁止人們對 LGBTQ 族群的公開支持與聯繫。

