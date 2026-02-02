PORTER INTERNATIONAL福袋、紅包袋限量搶！滿額再贈Q版盲盒鑰匙圈

記者李鴻典／台北報導

迎接2026農曆新年到來，PORTER INTERNATIONAL推出限量新春福袋與紅包袋，並同步祭出滿額贈活動，贈送具收藏價值的PORTER INTERNATIONAL盲盒鑰匙圈及機能束口後背包。

福袋以牛皮原色為基底，推出橘紅與藍色兩款配色，並附品牌專屬鎖頭。（圖／品牌業者提供）

2026限量新春福袋福袋以牛皮原色為基底，推出橘紅與藍色兩款配色，並附品牌專屬鎖頭，福袋亦可作為日常購物袋重複運用，實踐環保的生活態度。福袋售價新台幣3,299元，內藏驚喜價值$8,500元至$11,000元品牌精選袋包與配件等好物，福袋將於2026年2月17日於全台PORTER INTERNATIONAL門市開賣，數量有限，售完為止。

紅包袋以環保為設計出發點，選用牛皮紙材質打造紅色印刷款與牛皮原色款，並打凹燙印品牌 LOGO。（圖／品牌業者提供）

新春紅包袋以環保為設計出發點，選用牛皮紙材質打造紅色印刷款與牛皮原色款，並打凹燙印品牌 LOGO，細節呈現細膩層次，讓祝福不只停留於形式，更成為值得收藏的日常小物。自2026年1月30日起，於PORTER INTERNATIONAL門市及官網消費，即可免費獲得限量紅包袋，數量有限，贈完為止。

PORTER INTERNATIONAL盲盒鑰匙圈。（圖／品牌業者提供）

此外，於春節檔期推出限定滿額贈活動，贈送極具收藏價值的PORTER INTERNATIONAL盲盒鑰匙圈及機能束口後背包。 呼應近年Bag Charm掛飾風潮，鑰匙圈以盲盒形式呈現，隨機抽出藍、綠、灰、棕四色之一。立體PVC材質搭配同色系五金圈，以品牌經典Q版走路人為設計主角，可自由吊掛於包款之上。

機能束口後背包選用花紋尼龍布，融入品牌字樣元素。（圖／品牌業者提供）

機能束口後背包選用花紋尼龍布，融入品牌字樣元素，雙層布料結構提升整體耐用度與支撐性。包款配有前置雙口袋，滿足手機、耳機等隨身物品的收納需求，內部另設有拉鍊夾層，方便放置重要物品，搭配可調式背帶設計，依使用者身形靈活調整，提供更舒適且穩定的揹負體驗。​2月5日至2月22日期間，單筆消費滿新台幣7,000元，可獲得鑰匙圈乙個；單筆消費滿新台幣12,000元，可獲得機能束口後背包乙個。

隨著「露營、野營」等關鍵字持續發燒，OUTDOOR風格不再是假日上山的專利，更是一種可以融入日常生活的時尚風格，旅行箱等裝備的角色，也隨之被重新定義！萬國通路 eminent 持續以「城市 × 自然」為設計核心，打造既潮流又富有機能感旅行配件，旗下熱銷明星款行李箱 FUNLOADER 系列，於今年冬季推出全新配色「煙灰藍」與「晨曦黃」，以低飽和的冷、暖色調，將當代旅行美學發揮淋漓，不過度張揚卻高級耐看，呼應了近年「低調奢華」的美感潮流。

FUNLOADER掛鉤設計，隨手吊掛，移動更從容。（圖／品牌業者提供）

FUNLOADER 系列同步提供多款經典色選擇，尺寸涵蓋 20 吋（NT$9,080）、24 吋（NT$10,800）與 28 吋（NT$12,800），全面滿足從短途漫遊到長途探索的各種需求。無論是穿梭於都會街頭或是投身山海之間，FUNLOADER 都能助你揮別狼狽，以最從容的姿態，定義屬於自己的風格旅行。

FUNLOADER「晨曦黃」以柔和暖色點亮整體造型，在冬季旅途中帶來剛剛好的溫度與輕盈感。（圖／品牌業者提供）

誰說新春旅行就一定非紅不可？國際旅行精品Samsonite為ZIPPRIX FT 系列注入全新亮眼色調—「泰奶色」，不僅象徵新春的喜氣，更巧妙呼應浪漫情人節，以溫潤柔和、耐看低飽和的粉色調，昭示時尚可以同時兼顧高級質感和歡愉喜氣。

Samsonite ZIPPRIX FT全新人氣色調「泰奶色」。（圖／品牌業者提供）

ZIPPRIX FT 系列推出20 吋（NT$11,080）、25 吋（NT$12,080）與 28 吋（NT$13,080）款式，全尺寸皆具備可擴充設計，可依旅程需求彈性調整收納容量。其中20吋登機箱設有獨立筆電夾層，能夠良好應對差旅場合；25 吋與 28 吋託運箱則配合深度收納空間，專為中長程旅行量身打造。

Samsonite ZIPPRIX FT完美應對高頻商務、短中長跨國旅行，實現從容之美。（圖／品牌業者提供）

穿越漫長的冬季，春天在季節與生活之間悄然展開。Gap日本限定「Sakura櫻花系列」服飾於1月29日首度於台灣登場，此系列選用柔和色彩與櫻花圖樣，巧妙融入在Gap標誌性的 Logo 與休閒輪廓之中，為經典美式風格注入溫柔細膩的日系感性。Gap台灣以Sakura櫻花系列作為起點，未來將致力引進更多海外限定企劃，讓台灣消費者得以接觸與全球同步推出的設計選擇，持續與全球流行脈動接軌。

Gap日本限定「SAKURA櫻花系列」首度登台。（圖／品牌業者提供）

當日常開始回歸輕盈與層次，人們對穿著的期待，也從單純的機能性，轉向更貼近日常氛圍的選擇。今春，Gap將日本限定推出的「Sakura櫻花系列」首度引進台灣，從櫻花所象徵的春日意象出發，以柔和配色與簡約線條，描繪春季衣著在日常生活中的全新樣貌。系列延續Gap一貫的經典輪廓，結合更具層次感的廓型剪裁與春季色彩，呈現兼具舒適度與造型感的單品樣貌，無論作為日常穿搭的輕量層次，或季節交替時的風格點綴，都能自在融入生活節奏，展現春日服裝的靈活與從容。Gap「Sakura櫻花系列」即日起於 Gap 台灣門市與官方網站gap.tw同步限量販售。

Gap日本限定「SAKURA櫻花系列」為經典日常服注入春日想像。（圖／品牌業者提供）

羽球品牌VICTOR攜手時尚品牌BABY MILO STORE®，推出多款聯名羽球裝備。全套聯名系列商品，從專業球拍、羽球鞋、NCS碳音球到日常不可缺少的服飾與帽子等配件，兼具運動機能與潮流時尚，結合BABY MILO® 經典角色與獨特迷彩圖案，為羽球愛好者打造羽球與潮流文化的跨界羽球裝備。

VICTOR X BABY MILO STORE®聯名系列即日起全台上市。（圖／品牌業者提供）

本次聯名一口氣帶來多款話題商品，涵蓋VICTOR的羽球拍、羽球鞋、實用包款，同時延伸至多款服飾、帽子、護腕、毛巾與運動襪等各項配件，滿足球友從場上實戰到日常穿搭的多元可能性，打造兼具專業性能與時尚潮流的跨界商品。 VICTOR x BABY MILO STORE® 聯名系列商品於2月2日上市，VICTOR全台經銷商(A級點以上)、momo購物網 VICTOR品牌旗艦館以及PChome 24h購物 VICTOR品牌旗艦館同步販售。

多款VICTOR X BABY MILO STORE®聯名系列T-Shirt將羽球的專業性與潮流基因完美融合。（圖／品牌業者提供）

台灣鞋業品牌 LA NEW 宣布推出全新升級的 GORE-TEX INVISIBLE FIT 第3代隱形防水運動鞋，以全新機能科技回應年節期間的實際生活場景，提供兼顧防護、便利與舒適的行走體驗提供為期九天的春節返鄉與走春之旅穩健又舒適的鞋款選擇。

LA NEW迎馬年推出升級GORE-TEX INVISIBLE FIT第3代隱形防水運動鞋。（圖／品牌業者提供）

配合農曆新年消費旺季，LA NEW 同步推出門市限定新春優惠活動，活動期間，全館商品享有「買二送一」優惠；單筆消費滿新台幣3,000元，即可獲得新春限定【馬上開運】紅包乙份，有機會抽中高島獨家冠軍款按摩椅等多項舒壓按摩商品，總價值逾百萬元；單筆消費滿 13,000 元，另可獲得PFAS FREE 無毒陶瓷不沾鍋或抑菌除臭菱碳冬被等好禮。

LA NEW馬年新春優惠。（圖／品牌業者提供）

迎接2026開運馬年，POYA寶雅2月5日起至3月10日，全台實體門市、POYA寶雅線上買共同推出「美力奔騰 HORSE臨門」新春盛事，三大豪禮一次大方送！消費滿額就送「新春好運刮刮卡」及「百萬豪禮抽獎機會」，累積消費越多，中獎機率越高。

POYA寶雅「HORSE臨門」祭出百萬豪禮。（圖／品牌業者提供）

今年寶雅獻上百萬豪禮，其中包含100萬旅遊金、市值約20萬黃金及中獎機率100%的新春好運刮刮，並首度將結合56大醫美品牌，從日常補給到美肌管理全面到位。為放大新春參與感，寶雅同步於全台門市推出期間限定加碼回饋，活動期間內，於門市消費滿NT$1,000，即可獲得 10% 回饋金。

迎接西洋情人節到來，CITIZEN以象徵恆久愛意的星空與帶有浪漫氣息的彩色玻璃為設計靈感，推出光動能「銀河宙光」限定對錶與兩款「DEAR Collection」冬日琉光限定腕錶，透過閃爍於深邃錶盤中的繁星與穿透彩色玻璃的湛藍月光，陪伴戀人將每一刻真心時光化為永恆記憶。CITIZEN女錶代言人田馥甄也於新釋出的宣傳照中配戴「銀河宙光」限定款腕錶亮相，以率性的大錶徑腕錶襯托自信魅力，為有情人們獻上祝福。

