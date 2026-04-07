Post Malone登高雄世運開唱4/6起預售、4/10 拓元開賣！時間地點、售票時間、票價座位不斷更新
全球串流天王Post Malone（巨星馬龍）宣布帶著生涯最大規模巡演《Post Malone Presents The BIG ASS Stadium World Tour》來台開唱，將於9/19登上高雄國家體育場（世運主場館）。這次演出不僅集結破億票房與百萬觀眾朝聖紀錄，更邀請嘻哈人氣歌手Don Toliver擔任嘉賓，勢必打造南台灣最具規模的嘻哈音樂盛事。從《rockstar》、《Circles》到《Sunflower》等多首神曲，樂迷有望一次現場聽好聽滿。Post Malone演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。
Post Malone演唱會｜時間地點
演出日期：2026/09/19（六）19:00
演出地點：高雄國家體育場（世運主場館）
Post Malone演唱會｜售票時間
【POST MALONE官方預售】
售票時間：2026/04/06（一）12:00～23:59
售票平台：官方網站
提醒：請先至官方網站或社群取得預購資訊。
【星展萬事達卡卡友優先購】
售票時間：2026/04/07（二）10:00～2026/04/09（四）10:00
售票平台：拓元售票系統
【Live Nation會員預售】
售票時間：2026/04/09（四）12:00～23:59
售票平台：Live Nation Taiwan👉拓元售票系統
【全面啟售】
售票時間：2026/04/10（五）12:00
售票平台：拓元售票系統
【星展萬事達卡飛行世界之極卡和飛行世界商務卡卡友精選票】
售票時間：2026/04/10（五）12:00
售票平台：拓元售票系統
卡友驗證：在驗證頁面，輸入指定星展萬事達卡世界卡信用卡卡號前8碼。
【TWM / MyVideo會員獨享購票專區】
時間：2026/04/10（五）12:00～2026/04/13（一）12:00
需輸入由台灣大哥大/MyVideo 提供之購票序號以進行購票。
購票序號取得方式請洽台灣大哥大客服app優惠專區及MyVideo會員中心。
Post Malone演唱會｜票價、座位圖
演出票價：$2,980 起至限量 VIP PACKAGE $12,180（包含最貴座區或搖滾區門票及專屬體驗與周邊等） & 身障優惠票 $2,190 以及 $2,490。
座位圖：詳見售票頁面
Post Malone演唱會｜必聽歌單／代表作
《rockstar》
《Circles》
《Sunflower》
《I Had Some Help》
《Congratulations》
《Psycho》
（影片來源：Post Malone YouTube，若遭移除敬請見諒）
💠更多演唱會懶人包💠
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● Vaundy演唱會：10/31、11/1 台北小巨蛋開唱
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