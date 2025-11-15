Potensic ATOM 2 空拍機：超高性價比，免登記、不到250克還能拍4K！

為大家介紹超高性價比，重量不到 249公克的空拍機：Potensic ATOM 2。空拍機，曾經有很長一段時間是空拍攝影師的專屬生財工具，還記得小編在十多年前剛接觸空拍的時候，一台帶有穩定雲台的空拍機價格可能是小編好幾個月的薪水，加上空拍機近年來受到法規跟重量的影響，超過250克的空拍機，基本是需要註冊才能飛行的，因此即使空拍機能夠有著更震撼的上帝視角，但在家庭旅遊或Vlog的使用上，一直無法變成主流，直到了249克以下空拍機的出現。

「249克空拍機」顧名思義就是在法規限制下可以免註冊飛行，大幅度降低在一般娛樂使用上的限制，畢竟一台傳統空拍機以前是會需要高昂的價格、複雜的飛行技巧、嚴格的法規限制以及需要最重要的無人機操作證，因此249克空拍機的出現，就可以排除傳統空拍機的各種門檻，加上免註冊的情況下，在飛行的彈性上大幅度解放各種需求，輕巧便攜的同時還可以有更好的起飛機會，只要在畫質上、功能上甚至價格上能夠提升，相對來說空拍機是有機會輕鬆成為外出旅遊人手一機的標配，所以今天要介紹的就是直接將高階功能與輕量機身做了一個完美的結合，甚至在入手難度上還擁有超級平民的價格!!!就是我們今天的主角Potensic ATOM 2 空拍機。

Potensic ATOM 2：超高性價比，免登記、不到250克還能拍4K！

這次開箱的Potensic ATOM 2空拍機是暢飛版。

在包裝上直接送你一個訂製的收納包，讓你攜帶超方便。

收納包除了幫你把每個位置都用隔板分配好外，上面的拉鍊袋可以另外多放一些需要的線材。

暢飛版的內容物包含了一台空拍機、三顆電池、一個充電管家、一條專屬的110V充電變壓器、專用遙控器、一條Type C的充電線、兩條連結手機線(Type C與Lightning接頭)、四套備用槳葉及拆裝工具包。

空拍機的主體是直接將機身做成了可折疊的設計，機臂折疊後非常小巧，有稜有角的設計讓整體外觀上看起來非常有質感。

不過折疊是有順序的，前方的軸體需要先打開才能打開後方的軸體。

展開後整體非常的帥氣。

Potensic ATOM 2整體的重量大約就是在243~245g之間，因此是完美符合250g以下空拍機的規定。

起飛前記得先移除鏡頭保護罩，鏡頭上還有一個泡棉防震墊，這個建議是在收起空拍機的同時記得裝上去，可以穩定三軸雲台不會亂撞。

鏡頭的部分是1/2吋的CMOS感光元件、最大光圈F1.8的配置。

空拍機的後方則是電池槽以及MicroSD卡槽，最大可支援256GB記憶卡，不過如果是要使用完整的拍攝功能的話，記得要選擇U1或是C10以上的SD卡，寫入速度太慢會直接無法使用部分功能。

空拍機的底部下方是底部測距元件，可以獲得較精準的垂直距離。

空拍機的底部上方則是開機鍵，同樣是採用先按一下以後按住開機的模式。

在遙控器的部分，則是採用了拉桿式設計，手機夾在上方。

這邊細節很重要，在遙控器的右邊有一個槽讓連結線可以藏進去，下方同樣也有設計藏線槽，使得手機裝上去以後不會有額外的線材露出，整體使用上也變得非常的舒服。

在遙控器的中間，這塊突出的是Potensic ATOM 2的天線，這也就是Potensic ATOM 2標榜最遠10km圖傳的秘密，在使用上天線的部分可以隨著空拍機的位置做調整。

遙控器的頂部則是遙控器的充電孔。

搖桿的部分則是做成可以拆裝的模式，平常不用的時候可以把搖桿拆除藏在遙控器後方。

在按鍵的配置上，搖桿的部分可以依照自己的使用習慣切換美國手或是日本手，右邊的H為一鍵返航鍵，不過要使用一鍵返航真的要切記切記，由於Potensic ATOM 2是沒有避障功能的，所以切勿在非空曠的地方設置返航點，即使你飛出去可以手動避開障礙物，但一鍵返航是沒法避障的，所以為了避免炸機，要特別注意一鍵返航的位置。

遙控器左上方的快捷則是錄製/拍照鍵以及調整鏡頭上下的滾輪，C1預設的動作為鏡頭回正以及往下。

右上方的滾輪則是可以進行曝光的調整，C2預設的動作為切換動作姿態(可切換一般模式、運動模式、拍攝模式)。

這邊要特別注意，這個遙控器是需要連接手機App (Potensic Eve) 才能使用的。

電池的部分，暢飛版搭配的是有一個充電管家與三顆電池，一顆電池有最大32分鐘的續航，三顆電池就可以有一小時以上的飛行體驗，非常的實用。

值得注意的是，Potensic ATOM 2的充電管家搭配的是110V的變壓器，因此可以實現3顆電池同時充電，相對來說會讓充電更方便，但比較可惜的就是沒法使用行動電源幫充電管家充電。

不過也不用太擔心，因為每顆電池都有獨立的Type C充電孔，因此還是可以直接針對每顆電池獨立充電。

Potensic ATOM 2 軟體與拍照錄影設定

在起飛之前，把手機跟遙控器連接完成後，打開專屬APP Potensic Eve，進行註冊登入後就可以開始準備連結空拍機了。

在首次起飛之前，會提前詢問是否需要購買暢飛保服務，包含了丟失保障、毀損保障以及進水保障，由於Potensic ATOM 2並沒有避障功能，因此如果你是不熟空拍機的飛手，建議最好還是購買暢飛保服務。

在更新好飛行安全數據以及韌體更新後，就可以來準備起飛囉!!!

起飛前可以先行設定空拍機的最高高度以及最遠飛行距離，不過由於台灣法規的關係(法規限制最高120m)，高度的部分就是鎖定在120m，最遠飛行距離主要是配合圖傳的最遠距離可以到10km，所以如果真的有必要可以把不限制打開，但記得這必須確保是在空曠的地方再開啟不限制會比較好，不然都不建議把不限制打開。

起飛的動作是採用按住畫面後往右拖動的方式一鍵起飛，整體操作起來的手感非常的順暢，順手的程度真要說是跟DJI幾乎沒有太大差異的。

起飛後會在機身後方有一個警示燈，所以如果真的找不到飛機飛到哪，抬頭看一下應該是不難找到。

在拍攝的部分，主要分影片以及照片兩部分來說。首先是影片的部分，最主要的就是AI跟隨的部分，使用場景分為伴隨、聚焦以及跟隨，主要就是空拍機位置的不同而已，使用起來也非常的方便，只要在螢幕上框選人物後就能夠進行AI跟隨，實際使用起來鎖定的也是非常的準確。

而AI短片的部分，主要是偏向一般個人使用，簡單的說就是有六種固定的運鏡模式讓你可以一鍵拍攝：希區考克模式、兩種平移、三種繞拍，多拍幾種模式可以讓你的影片有更多不一樣的轉場鏡頭。

而在影片拍攝的格式上，Potensic ATOM 2最高可以拍攝4K/30fps的影片，並且在色彩的部分除了標準外，另外有HDR以及P-LOG可以選擇，這對於在後期調色上有著較大的寬容性。

不過比較有趣的部份是，當你切換到1080/60p的拍攝格式後，色彩空間就只剩下標準可以選擇，這是比較可惜的地方。

除了基本影片拍攝的部分外，另外還有失重穿梭、AI夜景以及慢動作等等拍攝模式。

AI夜景的部分其實就是幫你把整體拉亮，但亮部的部分相對沒有拉亮那麼多，不過依照台灣法規晚上基本上是不太能飛的，所以這部份就僅供參考。

空拍的錄影畫質表現不錯，大家可以看一下實際的拍攝畫面：

而照片的部分，相對來說有趣很多，畢竟是作為一台家用空拍機，反而拍照的部分有更多有趣的部份。首先是在基本的拍照模式下是可以透過轉盤進行變焦。

除了常規的拍照以外，你可以另外選擇BRK模式，其實就是透過包圍曝光幫你拍攝所有的HDR照片，可以選擇三張合成還是五張合成。

拍攝以後，它會自動幫你合成以外，原本的拍攝檔案也會留著，方便你後期自己可以進行合成操作。

連拍的部分則是可以進行7連拍，定時拍攝最長可以進行30秒的定時。

8K照片的部分則是Potensic ATOM 2的另一大賣點， Potensic ATOM 2在常規拍攝的照片規格為4000*3000，而當你切到8K拍攝後，拍攝的照片規格會拉高到8000*6000，當然這時候你的照片就擁有更多的細節，要知道，當你在空中拍攝的時候，能保留越多的照片細節是非常重要的，在後期放大裁切的時候就有更多的空間能夠選擇，不過當然8K照片的檔案也非常的大，一般的照片大概3MB左右，而8K的照片檔案大小為23MB。

除了拍照跟拍影片外，Potensic ATOM 2還有另外一個模式是全景拍照，雖然獨立出來，但也是前面提到的，家用機最實用的就是拍照功能，全景拍照的部分其實主要是進行多照片的合成，也就是空拍機會懸停在一個位置，進行多角度拍攝然後進行合成，他可以進行超廣角、180度照片、垂直照片、球體照片等等。

同樣的他也會把每張照片獨立儲存，並且輸出一張他內部合成好的照片給你，因此可以透過各種不同的全景拍攝來記錄生活，用這種特殊的照片拿來打卡可以讓你在之後回味的時候有著更多不同的回憶。

當然，在完成所有拍攝以後，最重要的就是可以馬上輸出到手機裡面進行編輯發文，所以Potensic ATOM 2在連線傳輸上也有著不錯的傳輸速度，直接透過APP內建的檔案管理系統就可以下載到手機內，非常的方便。

而且透過APP還可以另外幫照片加上外框，讓你的照片看起來瞬間更有質感。

總結

今天跟大家介紹的Potensic ATOM 2空拍機，其實在整體使用上來說，非常的方便而且很順手，畢竟只要一台主機、遙控器、手機，就可以完成起飛配置，搭配充電管家+三塊電池的續航力，外出拍攝變得非常的方便。功能性上，由於是採用了高階功能下放的一體機，所以在影像紀錄的部分，相對來說就非常的豐富，基本對標不管是同價位或是更高價位的空拍機型，幾乎都可以做到甚至做的更多，對於記錄旅遊、紀錄生活、創意拍攝、AI跟隨等等，都可以非常簡單地透過Potensic ATOM 2空拍機直接完成，只要有一個好天氣就完事了，不用還要另外擔心法規限制、飛行技巧等等，以前是一台手機紀錄生活，現在是可以在很輕鬆的情況下就多了一個更不一樣的視角紀錄生活，只要你有一台Potensic ATOM 2空拍機就行!!!

目前 Potensic ATOM 2 空拍機有在募資平台進行超早鳥優惠的活動，價格是超優惠的13,980，有興趣的朋友就快點手刀搶起來吧！