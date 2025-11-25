PP石墨烯推出最新超導被 陳美鳳代言曝：睡得好維持凍齡

生活中心／綜合報導

冬季氣溫驟降，睡不好、手腳冰冷，成為許多人的困擾，台灣石墨烯領導品牌PP石墨烯，推出最新超導被，並邀請藝人陳美鳳代言，美鳳姊透露，維持凍齡狀態的秘密，不只靠保養，更得睡得暖、睡得好，一條好的被子，就是健康的第一步。

藝人陳美鳳：「大家好我是陳美鳳，大家以為棉被都一樣嗎。」

台灣石墨烯領導品牌PP石墨烯，推出的最新超導被，首度邀請美鳳姊代言，她透露除了平日保養，睡眠品質也很重要，一條好的棉被，能幫助身體放鬆、舒服入睡。

藝人陳美鳳：「羊駝絨的纖維，所以它摸起來就很光滑，你蓋起來就很舒服，不會要睡覺的時候，整個人會冷冷的，就是會很溫暖，睡得好明天的精神就好，因為氣血循環都還蠻好的。」

尤其天氣變冷，很多人都有手腳冰冷的困擾，美鳳姊最愛的羊駝絨超導被，保暖效果比一般羊毛好，重量也更輕，還能保持整體溫感平衡。

PP石墨烯品牌總監蔡斯淳：「羊駝絨可以吸收，我們人體排出的濕氣，達到濕度調節，而且可以雙向的做調控，羊駝絨相對的，羊毛脂也比較少，雜質也比較少，所以它不會引起過敏反應，因此我們PP石墨烯選擇羊駝絨，結合石墨烯，來作為蓄熱的效果。」

原來這款羊駝絨超導被，採用五層PP石墨烯，結合羊駝絨纖維，加入天然礦石奈米元素，可以吸收人體散發的熱能，轉化為遠紅外線，10分鐘內讓表面溫度，提升約10度，並獲得新型專利，證實具有均勻恆溫的效果。





光能身心診所醫師鄭光男：「穩定舒適的睡眠環境，跟這個被覆環境，有助於減少我們翻身夜醒，還有因為冷熱交替造成的不適，對於日間的精神狀態，身體的恢復，還有身心靈的放鬆，都有直接的益處。」

想睡得溫暖舒適，棉被得好好挑選，進入夢鄉也能維持健康。

