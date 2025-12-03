PP-3531艇正式加入第十四（恆春）海巡隊。（記者陸瓊娟攝）

記者陸瓊娟／屏東報導

海巡署艦隊分署新式35噸級巡防艇第41艘PP-3531艇，3日上午自高雄港出發返航第十四（恆春）海巡隊後壁湖，8時由分隊長謝競家正式接艇，正式加入第十四（恆春）海巡隊。

35噸級巡防艇為「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」重點建案之一，該型艇全長22.35公尺，船寬5.12公尺，吃水1米，採噴水推進器設計，具備船速快、吃水淺及高機動性等優勢，經海上公試驗證，最高船速可達45節，續航力約600浬，能迅速投入海上各類狀況處置；此外，該艇配備有高壓水瞄，最大射程達60公尺，可有效驅離越界船舶並支援滅火作業，進一步強化執法能量、急難救助及為民服務品質。 海巡署艦隊分署新式35噸級巡防艇第41艘PP-3531艇由中信造船股份有限公司建造完成，3日正式加入第十四（恆春）海巡隊，並辦理祈福儀式，象徵該艇正式成為該隊新力軍。

第十四（恆春）海巡隊所轄屏東海域具有豐富漁業資源，同時也是民眾海域遊憩活動熱門地點，該隊將持續致力守護臺灣南端之海域安全，如民眾於海上有需要，請撥打「118」海巡服務專線，海巡人員將於第一時間迅速提供協助。