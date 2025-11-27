PRADA又中招！香港大火楊冪暫緩官宣代言 陸藝人「官宣大事」全喊卡

娛樂中心綜合報導

香港大埔宏福苑26日爆發五級特大火警，火勢延燒近整晚至今仍未能完全撲滅，最新消息造成至少55人喪生、76人受傷，另有逾262人仍失聯。這起罕見的重大災難是30年來香港發生最嚴重火災，也讓兩岸三地造成廣泛震撼。除了全香港進入哀悼氛圍，娛樂活動紛紛喊卡，大陸娛樂圈也陸續傳出多項重大官宣計畫暫緩，楊冪原訂今（27日）官宣成為PRADA全球代言人，也特地將宣傳行程全面延後，網友驚喊「PRADA又出事了！」

廣告 廣告

楊冪一早就為香港大火祈禱哀悼（圖／翻攝自楊冪微博）

據悉，楊冪與PRADA合作已籌備多時，原計畫於27日下午四點透過微博及 Instagram 同步釋出形象照與宣傳影片，成為品牌全球代言陣容一員。然而隨著香港惡火造成重大死傷，她的團隊清晨與品牌溝通後，最終決定暫停官方發布。

過往PRADA代言人都似乎有魔咒，沒想到楊冪還沒官宣就中招。（圖／翻攝自楊冪微博）

她本人也在今日上午7 點34分於社群寫下：「希望香港同胞無恙，請大家一定要注意安全！」，表達對災情的關切。除楊冪外，大陸另有多位藝人同樣受此次事件影響，原訂公開大事與計畫全數叫停。據陸媒指出，女星田曦薇原本今天公布主演新劇《嫁金釵》的首波角色海報，相關物料已準備完畢，但劇方窗口證實「官宣延後」。

人氣男星檀健次新歌原訂於今日發布，他的工作室也改以「因特殊情況，發布延期」公告取代原定宣傳。此外，梓渝方也宣布暫緩原訂於常州啟動《唱遊地圖》活動，主辦單位表示將依後續整體社會狀況再公布新時程。港媒分析，此次多項娛樂與商務合作全面喊卡，反映娛樂圈希望在沉痛的氛圍中，避免官宣慶祝性質活動，以示尊重與哀悼。

更多三立新聞網報導

香港惡火延燒釀55死！女星「親眼目睹祖母家遭焚燒」崩潰曝住宅陷火海

香港大火陰影！MAMA照常舉辦「2關鍵重點曝」多組大咖藝人已飛抵香港

香港五級惡火釀44死！天后容祖兒深夜哀悼發聲：心很痛 首映宣布取消

香港惡火震撼國際！娛樂圈活動全急喊停延期 天后電影首映禮直接取消

