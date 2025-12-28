《Prada惡魔2》預告流量衝第一

《穿著Prada的惡魔》當年掀起話題，等了20年，續集終於要上映了。（資料照片）

2025年電影預告片的流量排行日前出爐，根據《Forbes》報導，暌違20年即將推出的續集《穿著Prada的惡魔2》，僅僅憑60秒不到的前導預告，在發布的24小時內就累積1.815億次觀看，這是數據分析公司15年來，觀察到的最高觀看次數喜劇電影預告片。

根據統計，《穿著Prada的惡魔2》預告的總觀看數中，有三分之一來自女主角安海瑟薇個人的社群帳號，包括臉書、IG以及Tik Tok，展現了強大的巨星影響力。另外，觀看次數位居第二的則是真人版翻拍電影《海洋奇緣》則有1.612億次，該片主演有巨石強森，同樣明年即將上映，接著依序為《星際寶貝》真人版1.494億次、《驚奇4超人：第一步》1.441億次、《玩具總動員5》1.336億次。

電影預告的觀看數與去年相比下降，不過串流平台的預告總觀看數則是上升，前五名全由Netflix作品包辦，包括橫跨10年的《怪奇物語5》預告就占了3支，「日期公布預告」、「前導預告」與「正式預告」分別有1.712億次、1.6億次與1.5億次觀看。榜單顯示出，觀眾似乎對舊角色的回歸更加喜愛。