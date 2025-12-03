Prada擲13億收購Versace 繁簡風格合體搶市

圖／shutterstock 達志影像

義大利兩大奢侈品品牌Prada與Versace，2日宣布世紀合併，Prada以13.75億美元收購Versace，希望透過彼此風格的互補，重塑全球奢侈品版圖。此外，面對重振Versace這個傳奇老牌的挑戰，Prada也表示將仰賴原有的工業根基與透明供應鏈優勢，確保產品品質與穩定性，使兩大品牌得以在穩固的根基上並肩前行，共同迎向時尚產業的未來。

米蘭時尚界向來競爭激烈、變化快速，如今更迎來一個改變全球奢侈品格局的重大發展。2日，兩大傳奇品牌正式宣布合體，由Prada集團以13.75億美金買下競爭對手Versace，這筆世紀交易不僅重塑行業版圖，也宣告一個全新時代的到來。

伯恩斯坦集團顧問公司分析師 索爾卡：「在歷經多年自我調整並專注推動內部成長後，Prada如今再次展開收購行動，而對象正是義大利最具代表性的設計師品牌之一。」

這場結合背後隱含著清晰的戰略考量，那就是透過品牌各自鮮明的風格互補，搶占市場。Prada延續低調簡約的設計美學，Versace則展現性感張揚的特色，未來兩者將各自發揮優勢，吸引不同客群並創造協同效應。

伯恩斯坦集團顧問公司分析師 索爾卡：「我認為這次與以往不同，Versace擁有和風格極簡的Prada截然不同的品牌DNA和市場定位，它是屬於極繁風格的品牌。所以它未來將如何運營，並與Prada形成互補，相當令人期待。」

儘管兩大品牌合併後前景可期，但所要面臨的挑戰依然不小。曾位居全球十大最受認可品牌Versace，在後疫情時期表現平平，因此，如何讓這個「已過鼎盛階段」的品牌，再次煥發光芒，成為這場交易的成敗關鍵。

伯恩斯坦集團顧問公司分析師 索爾卡：「我認為，時尚品牌必須持續推陳出新。而在某種程度上，這就是新任創意總監Dario Vitale的任務，同時也是品牌高層在決定品牌願景與策略方向時，應負的重要責任。」

這意味著，Prada必須以創意與設計革新作為突破口，在保留Versace核心精神的同時，開拓新的市場機會，透過嶄新設計，找到一種別具吸引力的方式，讓品牌再次展現獨特魅力。

伯恩斯坦集團顧問公司分析師 索爾卡：「像Valentino之所以成功，就是因為它創造了全新且具有標誌性的風格與設計『搖滾鉚釘系列』。所以我想，Versace可能也需要採取類似策略。」

而面對艱鉅的重振任務，Prada依然積極出手收購，關鍵就在於品牌強大的工業根基。在交易完成前，Prada就已經投入資金擴充工廠，準備將Versace的生產線納入自己的供應鏈之中，確保產品的品質與來源穩定一致。

Prada集團行銷主管 貝爾泰利：「在我們集團的成長過程中，曾面臨過許多類似挑戰，這些挑戰或許有對競爭對手造成困擾，但這並不是因為我們比較優秀，而是因為我們起步較早、經驗更豐富，長期以來也一直致力於打造清晰透明的供應鏈。」

這種對製造端的深耕，使Prada在面臨市場逆風時仍能保持競爭力。也因此，當義大利供應鏈遭遇25年來最嚴重危機時，Prada反而有能力加碼投資6000萬歐元，並透過產業學院強化工匠養成，補足奢侈品製造業的人才缺口。

Prada集團執行長 格拉：「我們一直強調生產端的重要性，因為從品牌創立之初，生產、工業與技術面，對我們來說就跟時裝秀一樣，是Prada這個品牌不可或缺的一部分。」

正是這種生產體系的優勢，成為了Prada的核心競爭力。它不僅讓集團得以應對外部如美國關稅的挑戰，也為重振Versace這個傳奇品牌，奠定了堅實的品質與道德基礎，使兩大品牌得以在更穩固的根基上並肩前行，迎向時尚產業的新局面。

