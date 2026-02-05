PRADA 微風南山開幕前先帥一波！ENHYPEN 全員機場時尚現身，Speedrock 運動鞋成焦點

(圖/品牌提供)

在精品版圖競爭最激烈的信義區，話題從來不等開幕才發酵。PRADA 微風南山專門店即將登場，品牌早已搶先佈局熱度——邀請品牌大使 ENHYPEN 來台站台，而六位成員的機場現身，也毫不意外成為時尚圈與粉絲關注的第一波高潮。

ENHYPEN 仁川機場時尚，全員 PRADA 氣場到位

2026 年 2 月 5 日，ENHYPEN 團員羲承、善禹、禎元、Jay、Jake、Ni-ki 現身韓國仁川機場，啟程來台出席 PRADA 微風南山專門店開幕活動。不同於過度張揚的造型路線，全員以俐落、現代感十足的 PRADA 穿搭現身，展現品牌一貫低調卻極具辨識度的風格語言。

(圖/品牌提供)

Speedrock 皮革網眼運動鞋成為造型關鍵

本次機場造型最大亮點，莫過於全員上腳的 PRADA 最新 Speedrock 皮革網眼運動鞋。結合機能感輪廓與精緻皮革、網眼材質配置，在運動鞋輪廓中注入時裝語彙，不僅呼應近年精品運動鞋趨勢，也完美銜接機場穿搭所需的舒適與時髦。

搭配 PRADA 經典包款與服裝線條，整體造型在「隨性」與「精準」之間取得平衡，也再次證明 ENHYPEN 作為品牌大使，對 PRADA 當代美學的高度契合。

未開幕先引爆話題，PRADA 微風南山備受期待

隨著 ENHYPEN 啟程來台，PRADA 微風南山專門店的開幕話題也正式進入倒數。從機場造型到正式活動現身，這場由品牌、明星與空間共同鋪陳的時尚佈局，無疑已提前為台北精品版圖投下一顆震撼彈。

