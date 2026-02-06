PRADA 180坪專門店開幕 過年長假可以好好逛一圈

PRADA微風南山專門店外觀由經典的三角形圖騰交錯，搭配大面積透明玻璃櫥窗。（PRADA提供）

趕在農曆年到來前，PRADA的微風南山專門店正式開幕了，在佔地超過180坪的空間中，除了男女系列服裝、皮件、鞋履外，最特別的當數全台唯一的PRADA Eternal Gold高級珠寶系列展示區，讓顧客可以在店內一次買齊，滿足對鍾情品牌愛的購物慾。

黑白大理石格紋地板靈感源自米蘭艾曼紐二世迴廊創始店，木質屏風營造私密的專屬區域。（PRADA提供）

專門店的外觀由品牌經典的三角形圖騰縱橫交錯，搭配能夠俯瞰室內的大面積透明玻璃櫥窗，以PRADA獨有的建築語彙傳達中心思想；店內空間則延續品牌標誌性的元素，採用靈感源自米蘭艾曼紐二世迴廊創始店的經典黑白大理石格紋地板、綠色布面牆面以黑色金屬線條框構出牆面陳列空間，木質屏風營造更私密的專屬區域；而檀木邊桌、天鵝絨座椅及米色地毯完整了整體設計，並為空間注入暖意與歡迎的氛圍。

店內各區兼具私密性與開闊性，其中在男裝西服區更有一塊小小的獨立空間，即使女性顧客也能在此想有貴賓般的專屬服務。

Bonnie中號皮革手袋。NT$98,000（PRADA提供）

Wish絲緞Duchesse萬用袋。NT$39,000（PRADA提供）

Re-Nylon與Saffiano小型後背包。NT$105,000（PRADA提供）

Speedrock皮革網眼運動鞋。NT$39,000（PRADA提供）

